Crunchyroll, la plataforma de streaming especializada en anime, está bajo la polémica luego de que Sony Group Corporation, a quien pertenece, dio a conocer que restringirá el acceso a su tienda oficial para algunos usuarios a partir de agosto 2026.

La noticia toma por sorpresa a los suscriptores debido a que llegó prácticamente sin anuncio y, hasta que ya es oficial, se enteran de que los usuarios de planes básicos serán rechazados para conseguir artículos de sus series favoritas.

Crunchyroll restringe acceso a su tienda oficial, ¿qué usuarios quedan fuera?

Crunchyroll restringe acceso a su tienda oficial. Especial

El cambio a partir de agosto es en la Crunchyroll Store, un espacio que ofrece productos temáticos de anime y que estaba abierta a cualquier persona con una conexión a internet en las regiones compatibles. No importaba si los usuarios estaban suscritos o no al servicio de paga, era completamente gratis ingresar al sitio.

No obstante, mediante una actualización que se publicó el pasado 14 de julio en su blog oficial, la compañía informó que el acceso a la Crunchyroll Store será restringido.

Con esta modificación, los usuarios de planes básicos quedan excluidos de la tienda oficial y ahora será necesario que contraten una membresía Mega Fan o Ultimate Fan para entrar a la tienda online y realizar cualquier compra.

De acuerdo con el anuncio, la versión actualizada de la tienda tendrá coleccionables y demás productos de edición limitada inspirados en populares series de anime. Mucha de la mercancía ahora será exclusiva, lo que quiere decir que los fanáticos no podrán encontrarla en ningún otro lugar.

Venta especial de verano en Crunchyroll Store

Crunchyroll restringe acceso a su tienda oficial. Especial

Además del anuncio de la actualización de la Crunchyroll Store, la compañía también informó sobre una venta especial de verano a partir del 14 de julio de 2026, en la que usuarios podrán adquirir objetos seleccionados con hasta 50% de descuento.

En la sección de preguntas y respuestas, se reveló que la plataforma aún ofrecerá soporte para tarjetas de regalo hasta el 14 de agosto de 2026. Después de esa fecha, los usuarios deberán comunicarse con el Centro de Ayuda para obtener más información.

En tanto, los pedidos abiertos aún se procesarán y enviarán con normalidad, incluso después de la transición.

Como era de esperar, este movimiento es uno que ha hecho enfurecer a muchos usuarios, pues era un espacio que hasta el momento había sido accesible para todos y ahora queda bloqueado detrás de una medida de pago.

Con ello, Sony suma una nueva polémica puesto que ya estaba bajo una oleada de críticas al anunciar que abandonará el formato físico para juegos de PlayStation.

Costos de Crunchyrool en México

Crunchyroll restringe acceso a su tienda oficial. Especial

En México, Crunchyroll actualizó los precios de sus membresías en 2026. Actualmente, estos son los costos oficiales:

Plan Fan: 129 pesos al mes

Sin anuncios.

Acceso ilimitado al catálogo.

Estrenos poco después de Japón.

Reproducción en 1 dispositivo a la vez.

Descargas para ver sin conexión en 1 dispositivo.

Plan Mega Fan: 159 pesos al mes

Incluye todo lo del plan Fan.

Streaming en hasta 4 dispositivos simultáneamente.

Descargas sin conexión.

Acceso a Crunchyroll Game Vault (donde esté disponible).

También existen opciones de suscripción anual, que permiten ahorrar respecto al pago mensual. En la App Store de México aparecen estos precios:

Mega Fan anual: 1,139 pesos al año

Fan anual (o membresía anual equivalente): alrededor de 919 pesos al año, aunque el nombre puede variar según la plataforma desde la que contrates.

El plan Ultimate Fan sí existe, pero no está disponible oficialmente en México. De acuerdo con el centro de ayuda de Crunchyroll, es un plan exclusivo para Estados Unidos, por lo que los usuarios en México solo pueden contratar los planes Fan y Mega Fan.