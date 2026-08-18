¿Quién será Sebastian Stan en The Batman Parte II? El actor lo confirma

Una entrevista sobre sus próximos proyectos llevó a Sebastian Stan a revelar más de lo esperado sobre The Batman Parte II. El actor habló de su incorporación a la película de Matt Reeves y terminó confirmando el personaje que interpretará en Ciudad Gótica.

¿A quién interpretará Sebastian Stan en The Batman Parte II?

Sebastian Stan interpretará a Harvey Dent, el fiscal de distrito de Ciudad Gótica que en los cómics termina convirtiéndose en Dos Caras, uno de los villanos más conocidos dentro de las historias de Batman.

La revelación ocurrió durante una entrevista con el periódico francés Le Journal du Dimanche. La conversación abordaba los próximos proyectos del actor, incluida su participación en Avengers Doomsday, cuando Stan mencionó su trabajo en la secuela protagonizada por Robert Pattinson.

Hasta ese momento, Warner Bros. había confirmado la incorporación de Stan al reparto, pero no había revelado a quién interpretaría. La falta de información provocó diferentes teorías alrededor de su personaje desde que se anunció su participación.

Una de las posibilidades que más fuerza había tomado era precisamente Harvey Dent. Otros seguidores de Batman apuntaban hacia Victor Zsasz, el asesino serial de los cómics que marca su cuerpo por cada una de sus víctimas.

Las palabras del actor terminaron despejando esa duda. Sin embargo, todavía queda una pregunta importante alrededor de su participación en la película.

Por ahora no se ha confirmado si The Batman Parte II mostrará a Harvey Dent únicamente durante su etapa como fiscal o si Sebastian Stan también aparecerá convertido en Dos Caras.

Sebastian Stan interpretará a Harvey Dent en The Batman Parte II. IG imsebastianstan

¿Quién es Harvey Dent y cómo se convierte en Dos Caras?

Antes de convertirse en uno de los enemigos de Batman, Harvey Dent es fiscal de distrito de Ciudad Gótica y dedica parte de su carrera a combatir el crimen organizado que controla diferentes sectores de la ciudad.

Su historia cambia después de sufrir un ataque que deja una parte de su rostro desfigurada. El acontecimiento da paso a su identidad como Dos Caras, un criminal marcado por su obsesión con la dualidad y el azar.

Uno de los elementos más reconocibles del personaje es su moneda. Harvey la utiliza para tomar decisiones y determinar el destino de otras personas, dejando diferentes situaciones en manos de uno de sus dos lados.

Su llegada también podría encajar con los acontecimientos que dejó la primera película de Matt Reeves. En The Batman, el fiscal de distrito Gil Colson, interpretado por Peter Sarsgaard, muere después de convertirse en una de las víctimas de Riddler.

La muerte de Colson deja libre un puesto importante dentro de la estructura judicial de Ciudad Gótica, por lo que la llegada de Harvey Dent podría producirse antes de que el personaje se transforme en el conocido villano.

Sin embargo, los detalles de su historia permanecen bajo reserva y no existe confirmación de que ese sea el camino que seguirá la película.

Harvey Dent llegará al universo de Batman de Robert Pattinson. Batman Wiki

Sebastian Stan será el nuevo Harvey Dent del cine

El actor de Bucky Barnes se suma a una lista de intérpretes que han dado vida a Harvey Dent y Dos Caras en diferentes adaptaciones de Batman.

Una de las versiones más recordadas llegó en The Dark Knight, película dirigida por Christopher Nolan en 2008. Aaron Eckhart interpretó a un Harvey Dent que buscaba acabar con el crimen organizado antes de sufrir el ataque que provoca su transformación.

Años antes, Tommy Lee Jones interpretó a Dos Caras en Batman Forever, estrenada en 1995 y protagonizada por Val Kilmer. Aquella adaptación presentó directamente una versión más extravagante y criminal del personaje.

La propuesta de Matt Reeves podría tomar un camino diferente. El universo iniciado con The Batman ha apostado por personajes relacionados con la corrupción, el crimen organizado y las instituciones de Ciudad Gótica.

La primera película desarrolló el conflicto alrededor de Carmine Falcone, mientras que la serie The Penguin continuó explorando las organizaciones criminales de la ciudad a través de Oz Cobb, interpretado por Colin Farrell.