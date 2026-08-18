Caso Tupac Shakur: Fiscalía asegura que su asesinato fue una venganza

El rapero Tupac Shakur fue asesinado a tiros en un acto de venganza pandillera ordenado por un mafioso, que luego alardeó de ello, dijo la Fiscalía el lunes en uno de los juicios más esperados de Estados Unidos.

Tupac Shakur habría sido asesinado como parte de una venganza entre pandillas ordenada por Duane “Keffe D” Davis, según sostuvo la Fiscalía durante el inicio de uno de los juicios más esperados de Estados Unidos por un crimen que permaneció sin resolver durante casi tres décadas.

Tupac

El proceso arranca a días de que se cumplan 30 años del asesinato del rapero en Las Vegas. Alcanzó la fama con canciones como "California Love" y "All Eyes on Me".

Duane "Keffe D" Davis, alguna vez líder de South Side Compton Crips, una de las pandillas que controlaban partes de Los Ángeles en los 1990, ordenó el asesinato después de que su sobrino fuera golpeado por un grupo rival, indicó el fiscal Binu Pilal en una corte en Las Vegas.

"El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur participó públicamente, ante las cámaras, en la humillante golpiza del sobrino de Duane Davis, Orlando Anderson", dijo. "Dos horas y media después (...) Tupac es abaleado en un tiroteo desde un Cadillac blanco en un acto de venganza".

Duane Davis observa durante el primer día de selección del jurado en su juicio por el asesinato de Tupac Shakur, en Las Vegas, el 10 de agosto de 2026. AFP

Pilal precisó que Davis no jaló el gatillo, pero entregó el arma a alguien que estaba en el asiento trasero de su automóvil y le ordenó disparar contra el rapero.

En varias entrevistas -con autoridades, con medios de comunicación y hasta en una autobiografía- Davis ha confesado su participación en el crimen, señaló Pilal.

"Y ahora, casi 30 años después, les vamos a pedir que finalmente hagan responsable a Duane Davis", dijo ante el jurado.

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Davis, de 63 años, ha negado todos los cargos en el juicio, que podría durar más de un mes. Si es hallado culpable, se enfrentaría a una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Su abogado, Michael Sanft, dijo que la fiscalía no tiene pruebas reales de la culpabilidad de Davis, planteando una investigación policial confusa, que ha fallado varias veces en llegar a una versión definitiva de los hechos.

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"Lo que les están diciendo lo presentan como un hecho cuando en realidad es una ficción, y depende de ustedes determinar cuáles son los hechos", dijo a los miembros del jurado.

Shakur, también conocido como 2Pac, murió a los 25 años. Era una figura clave en la rivalidad entre raperos de la costa este y la costa oeste de Estados Unidos.

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Bad Boy Records -la discográfica rival de Death Row Records, sello que representaba a 2Pac- había contratado a South Side Compton Crips, liderada por Davis, como guardaespaldas.

Con información de AFP.