James Gunn niega la grabación simultánea de The Batman 2 y 3

El codirector de DC Studios, James Gunn, aniquiló uno de los rumores más sonados de internet sobre el futuro del hombre murciélago. El ejecutivo desmintió categóricamente la grabación simultánea de las películas The Batman 2 y una hipotética tercera entrega. La aclaración frena de tajo las especulaciones sobre la extensa demora en la producción de esta anticipada secuela cinematográfica.

Las plataformas digitales propagaron la teoría de un rodaje doble bajo la dirección del cineasta Matt Reeves. Los fanáticos justificaban así los múltiples años de desarrollo transcurridos desde el estreno de la cinta original en marzo de 2022. Frente a la duda directa de un usuario en la red social Threads, Gunn respondió con un contundente mensaje: "Puedo negarlo".

James Gunn en la premiere de Supergirl. Foto: Grosby Group

El protagonista Robert Pattinson vuelve a portar la capa del Caballero Oscuro para esta nueva aventura policial. Los estudios Warner Bros. mantienen la filmación activa actualmente en las locaciones de Londres, bajo un estricto nivel de confidencialidad. Los detalles de la trama principal permanecen bajo llave absoluta dentro de las oficinas de la productora.

El modelo de rodaje simultáneo en Hollywood

La industria del entretenimiento estadounidense utiliza frecuentemente la estrategia de grabar secuelas consecutivas como una sola producción masiva. Las franquicias ahorran costos logísticos y aseguran la disponibilidad de sus estrellas principales durante periodos prolongados de filmación. Este modelo generó éxitos comerciales gigantescos en la taquilla internacional durante las últimas dos décadas.

Ejemplos históricos respaldan esta práctica financiera dentro de los grandes estudios de Los Ángeles. La saga de ciencia ficción Matrix filmó sus entregas Reloaded y Revolutions en un solo bloque tras el furor de su debut. La compañía Disney aplicó la misma fórmula con las secuelas de Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto y En el fin del mundo.

Robet Pattinson volverá como Batman. Foto: Warner Bros. Pictures

El cine de superhéroes consolidó este método logístico con el ensamble más grande de su historia reciente. Marvel Studios produjo Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame como un proyecto unificado durante un año entero de trabajo en el set. Los seguidores de DC Comics esperaban un movimiento idéntico para la nueva versión del vigilante de Ciudad Gótica.

Modificaciones en el calendario de estrenos

Los ejecutivos de Warner Bros. alteraron recientemente la fecha oficial de lanzamiento para la segunda parte de esta saga. La película aterrizará en las salas de cine internacionales hasta el 18 de febrero de 2028. Este ajuste representa una brecha de casi seis años de distancia respecto al debut en cartelera de su predecesora.

The Batman II está en desarrollo. Foto: DC / Warner Bros

El calendario original contemplaba la proyección de la cinta para el 1 de octubre de 2027. Posteriormente, la directiva movió el lanzamiento a febrero de 2028 debido a las huelgas de guionistas y actores. El aplazamiento definitivo otorga a Matt Reeves el tiempo necesario para pulir la extensa fase de posproducción.

El elenco de esta continuación suma nombres de peso pesado para acompañar al protagonista británico. Las estrellas Scarlett Johansson y Sebastian Stan integran el reparto junto a actores veteranos como Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch. El director comparte el crédito de este nuevo y hermético guion con el escritor Mattson Tomlin.