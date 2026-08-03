Sebastian Stan y la actriz de 'Peaky Blinders' Annabelle Wallis le dan la bienvenida a su primer hijo

Sebastian Stan y Annabelle Wallis están viviendo uno de los momentos más especiales de sus vidas. De acuerdo con diversas fuentes cercanas a la pareja, aseguraron que ambos ya se convirtieron en padres de su primer hijo.

Sebastian Stan ya es papá

De acuerdo con información difundida por TMZ, el bebé nació el mes pasado y tanto la actriz británica como el protagonista de Marvel ya disfrutan de su nueva vida como familia de tres.

Los actores han optado por mantener en privado los detalles sobre el nacimiento de su bebé. IG

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente la noticia ni ha revelado detalles como el nombre o el sexo del recién nacido, manteniendo la discreción que ha caracterizado su relación desde el principio.

Así comenzó la historia de amor entre Sebastian Stan y Annabelle Wallis

Aunque son dos de las figuras más reconocidas de Hollywood, Sebastian Stan y Annabelle Wallis siempre han preferido mantener su historia de amor alejada de la atención mediática.

La historia de amor entre ambos ha estado marcada por la discreción y el bajo perfil. IG

Se estima que comenzaron su romance en 2022, pero durante mucho tiempo evitaron hablar sobre su relación o aparecer juntos de manera constante en eventos públicos.

Las primeras fotografías de ambos surgieron tras unas vacaciones en Grecia y poco después fueron vistos asistiendo a la fiesta de cumpleaños del actor Robert Pattinson en Nueva York.

La relación discreta de Sebastian Stan y Annabelle Wallis

Sin embargo, fue hasta 2024 cuando empezaron a dejarse ver con mayor frecuencia en alfombras rojas y festivales de cine.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante la temporada de premios de 2025. Annabelle acompañó a Sebastian a importantes ceremonias mientras él promocionaba las películas A Different Man y The Apprentice, consolidándose como una de las parejas más queridas del momento.

La llegada de su primer hijo representa una nueva etapa para una de las parejas más reservadas de Hollywood. IMDb

La muestra de cariño más comentada llegó durante los Globos de Oro, cuando Sebastian Stan obtuvo el premio a Mejor Actor por A Different Man. Al finalizar su discurso de agradecimiento, el intérprete sorprendió al dedicar unas palabras a su pareja con un sencillo pero emotivo:

Annabelle, te quiero", un gesto que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

El embarazo de Annabelle Wallis

Meses después comenzaron a circular las primeras versiones sobre un posible embarazo. Aunque la pareja guardó silencio, las sospechas crecieron cuando Annabelle apareció con un avanzado embarazo durante una gala celebrada en el Festival de Cine de Cannes.

Aun así, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas al respecto, reforzando la filosofía con la que han llevado su relación desde el inicio.

Annabelle Wallis confirmó su embarazo durante una aparición en el Festival de Cannes. IG

En una entrevista concedida a Vanity Fair, Sebastian explicó por qué intenta proteger su vida personal.

El actor reconoció que actualmente resulta muy complicado conservar espacios de privacidad cuando se trabaja en la industria del entretenimiento, por lo que tanto él como Annabelle decidieron mantener su relación lejos de los titulares siempre que fuera posible.

Ahora, con la llegada de su primer hijo, esa decisión parece mantenerse intacta. Aunque los nuevos padres aún no han compartido fotografías ni declaraciones sobre esta nueva etapa, la noticia ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores de ambos actores.