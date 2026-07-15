¡Malas noticias para Gotham! Retrasan estreno de The Batman Part II pero revelan primeras imágenes

Los fans de Batman tendrán que esperar un poco más para volver a ver a Robert Pattinson como el Caballero Oscuro. Warner Bros. confirmó que The Batman Part II ya no llegará a los cines en la fecha prevista y ahora se estrenará hasta el 18 de febrero de 2028.

Aunque la noticia representa un nuevo cambio en el calendario de la película, también vino acompañada de las primeras imágenes de prueba de cámara de Pattinson con el traje de Batman, ofreciendo un primer vistazo al proyecto mientras continúa la producción.

Con este nuevo calendario, habrán pasado casi seis años entre el estreno de The Batman, en marzo de 2022, y la llegada de su esperada continuación.

The Batman Part II continuará la historia iniciada por Matt Reeves con Robert Pattinson como Bruce Wayne. Captura de Pantalla

¿Por qué se retrasó The Batman Part II?

Por ahora, Warner Bros. no ha explicado las razones detrás del nuevo cambio de fecha.

Lo que sí se sabe es que la secuela ha atravesado un desarrollo más largo de lo previsto. Desde el estreno de la primera película, el proyecto sufrió varios ajustes relacionados con el guion y el calendario de producción, lo que provocó que su lanzamiento fuera aplazándose.

A pesar de ello, la película sigue adelante y el rodaje ya comenzó, por lo que el proyecto continúa siendo una de las principales apuestas de DC para los próximos años.

Warner Bros. confirmó que The Batman Part II llegará a los cines el 18 de febrero de 2028. x @DiscussingFilm

Matt Reeves mostró las primeras imágenes de Robert Pattinson

Para acompañar el anuncio, Matt Reeves publicó en Vimeo unas imágenes de prueba de cámara en las que puede verse nuevamente a Robert Pattinson con el traje de Batman.

Aunque el material no forma parte de escenas de la película, representa el primer vistazo oficial al actor desde que comenzó la producción de la secuela.

En la primera entrega, Pattinson interpretó a un Bruce Wayne mucho más reservado y a un Batman centrado en el trabajo detectivesco, una propuesta que fue bien recibida tanto por el público como por la crítica y que ayudó a que la cinta superara los 770 millones de dólares en la taquilla mundial.

Reproducir THE BATMAN PART 2 First Look.

¿Qué se sabe de la historia de The Batman 2?

La trama continúa siendo uno de los secretos mejor guardados de la producción.

Hasta ahora, Warner Bros. no ha revelado qué ocurrirá en la nueva película ni quién será el principal villano que enfrentará Batman.

Sin embargo, desde hace varios meses circulan versiones que apuntan a la posible aparición de personajes como Harvey Dent, Hiedra Venenosa y la Corte de los Búhos, una organización muy conocida por los lectores de los cómics.

Por el momento, ninguna de esas incorporaciones ha sido confirmada oficialmente, por lo que habrá que esperar a que el estudio revele más detalles.

Además del regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne, la secuela contará con nuevas incorporaciones al elenco.

Entre los nombres confirmados aparecen Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch, aunque el estudio todavía mantiene en secreto los personajes que interpretará cada uno.

Matt Reeves compartió las primeras imágenes de Robert Pattinson durante la producción de The Batman 2. x @DiscussingFilm

The Batman seguirá fuera del nuevo Universo DC

Mientras James Gunn y Peter Safran desarrollan un nuevo Universo DC, la saga de Matt Reeves continuará como una historia independiente.

The Batman Part II formará parte del sello DC Elseworlds, una línea creada para contar historias que no están conectadas con la continuidad principal del estudio.

Esto permitirá que Reeves siga desarrollando la versión de Gotham presentada en la primera película, sin depender de los cambios que ocurran en otras producciones de DC.