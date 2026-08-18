"Guardo muchísimas historias": El mensaje con el que Frankie Muniz despidió a Hayden Panettiere

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años provocó numerosos mensajes de quienes trabajaron con ella durante su carrera. Entre ellos apareció Frankie Muniz, quien recordó una etapa menos conocida de la actriz cuando ambos coincidieron en Malcolm el de en medio.

¿Qué dijo Frankie Muniz sobre la muerte de Hayden Panettiere?

Frankie Muniz utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de Panettiere y recordar que sus caminos profesionales se cruzaron en más de una ocasión.

El actor destacó los recuerdos que conserva de aquellos trabajos y expresó su tristeza por la noticia.

"Me entristece mucho la noticia sobre Hayden. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos proyectos y siempre lo pasé de maravilla a su lado. Guardo muchísimas historias y recuerdos maravillosos con ella. Espero que descanse en paz", escribió Muniz.

Uno de esos proyectos fue Malcolm el de en medio, serie protagonizada por Muniz en la que Panettiere apareció como invitada durante cuatro episodios emitidos entre 2003 y 2005. Para entonces, ambos ya tenían una amplia trayectoria frente a las cámaras pese a su corta edad.

Panettiere interpretó a Jessica, una joven inteligente que rápidamente descubría cómo manipular a Malcolm y Reese.

El personaje tuvo una participación breve dentro de las siete temporadas de la comedia, pero consiguió involucrarse en algunos de los problemas de los hermanos.

Su primera aparición ocurrió en "Stereo Store", episodio de la cuarta temporada. Jessica regresaría posteriormente y llegó a funcionar como interés romántico ocasional de Malcolm, además de convertirse en una presencia capaz de poner a los hermanos en situaciones incómodas.

Hayden Panettiere consiguió su papel en Malcolm gracias a Bryan Cranston

Detrás de su participación existe una historia que la propia actriz recordó años después. Bryan Cranston, quien interpretaba a Hal, estuvo relacionado con su llegada a la serie y además dirigió episodios en los que apareció la joven actriz.

Cranston ya conocía indirectamente a Panettiere desde antes. El actor había trabajado con la madre de Hayden en una telenovela y posteriormente tuvo la oportunidad de verla desarrollar su propia carrera frente a las cámaras.

Panettiere llegó a recordar su paso por Malcolm el de en medio como una oportunidad para hacer algo distinto a los personajes dramáticos con los que había trabajado. La comedia le permitió explorar otro registro en una etapa en la que comenzaba a asumir papeles más adultos.

Su aparición en la serie llegó antes de uno de los trabajos que terminarían por convertirla en una figura reconocida internacionalmente.

En 2006, Panettiere debutó como Claire Bennet en Heroes, la adolescente con capacidad de regenerarse que se convirtió en uno de los rostros más identificables de la producción de NBC. La serie se mantuvo al aire hasta 2010.

Frankie Muniz despidió a Hayden Panettiere tras conocer su muerte. Reddit

De Malcolm a Heroes y Nashville

Aunque muchos espectadores la recuerdan por Heroes, Hayden Panettiere llevaba prácticamente toda su vida trabajando como actriz. Comenzó su carrera cuando era niña y participó en producciones como One Life to Live y Guiding Light antes de dar el salto al cine y otras series.

También prestó su voz a Dot en A Bug’s Life y apareció en películas como Remember the Titans, antes de sumar proyectos como Ice Princess y posteriormente incorporarse a la franquicia de terror Scream.

Otro de los papeles centrales de su carrera llegó en 2012 con Nashville. Panettiere interpretó a Juliette Barnes, una cantante de música country cuya historia se extendió durante seis temporadas hasta el final de la serie en 2018.

El personaje le dio dos nominaciones al Globo de Oro como actriz de reparto y también le permitió desarrollar su faceta musical. Algunas de las canciones interpretadas dentro de la producción llegaron incluso a las listas de Billboard.

En el cine de terror también construyó uno de sus personajes más recordados con Kirby Reed, quien apareció por primera vez en Scream 4 de 2011 y regresó años después a la franquicia.

Hayden Panettiere apareció en cuatro episodios de Malcolm el de en medio. Captura de Pantalla video de YouTube

Celebridades despiden a Hayden Panettiere

Frankie Muniz no fue el único compañero que reaccionó públicamente a la noticia. Viola Davis, Kelly Osbourne y Bethany Joy Lenz estuvieron entre las figuras que compartieron mensajes después de conocerse el fallecimiento de la actriz.

Kim Cattrall también recordó a Panettiere, con quien trabajó en Ice Princess. En la película de Disney estrenada en 2005, ambas interpretaron a madre e hija, con Panettiere en el papel de Gen Harwood.

Compañeras de su etapa infantil también hablaron sobre ella. Tina Sloan y Beth Chamberlin, quienes coincidieron con Panettiere en Guiding Light, recordaron el talento que mostraba desde niña y su capacidad para trabajar con grandes cantidades de diálogo.