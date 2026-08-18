VMAs 2026: lista completa de nominados; Madonna domina las categorías
Te compartimos la lista de nominados a los VMAs 2026. Madonna domina con 11 menciones, seguida por Taylor Swift, Ariana Grande y Sabrina Carpenter.
Los VMAs 2026 dio a conocer su lista de nominados y Madonna se convirtió en la artista con más menciones de esta edición. La cantante obtuvo 11 oportunidades de llevarse un premio, mientras que Taylor Swift aparece muy cerca con nueve.
Entre las principales categorías de la ceremonia se encuentran Video del Año, Artista del Año y Canción del Año. En ellas competirán figuras como Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter y Morgan Wallen, además de Madonna y Taylor Swift.
¿Quiénes tienen más nominaciones en los VMAs 2026?
La lista está encabezada por Madonna gracias al cortometraje Confessions II — The Film y “Bring Your Love”, su colaboración con Sabrina Carpenter. Estos trabajos le permitieron aparecer tanto en categorías generales como técnicas.
Después se encuentra Taylor Swift, quien recibió nueve nominaciones. La intérprete podría hacer historia durante la ceremonia, pues actualmente está empatada con Beyoncé como la cantante con más premios VMAs, con 30 cada una. Si gana al menos una categoría, se convertiría en la artista más galardonada de estos premios.
Por su parte, Ariana Grande y Sabrina Carpenter consiguieron siete nominaciones cada una. Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson acumularon cinco menciones, mientras que LISA, integrante de BLACKPINK, obtuvo cuatro.
Shakira, Tate McRae, GENER8ION y Yung Lean también figuran entre los nombres destacados, con tres nominaciones cada uno.
Madonna regresa con fuerza a los MTV Video Music Awards
Además de dominar la lista de nominaciones, Madonna vuelve a ocupar un lugar importante en unos premios que han marcado distintos momentos de su trayectoria. En 1984 protagonizó una de las actuaciones más recordadas de los VMAs al interpretar “Like a Virgin”.
Años después, la cantante volvió a hacer historia al besar a Britney Spears durante una presentación y también consiguió el premio a Video del Año por “Ray of Light” en 1998.
Ahora, Confessions II — The Film la coloca nuevamente entre las favoritas. Madonna cuenta con 19 victorias en los VMAs y podría alcanzar los 30 premios si gana sus 11 categorías.
¿Cuándo serán los VMAs 2026?
La ceremonia se realizará el domingo 27 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles. La transmisión comenzará a las 7:30 de la noche, tiempo del Este de Estados Unidos, a través de CBS y MTV, y también estará disponible en Paramount+.
Los seguidores podrán votar en 13 categorías hasta el 25 de septiembre. La votación para Mejor Artista Nuevo continuará durante la ceremonia.
Lista de nominados a los VMAs 2026
Video del año
Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me
Bruno Mars – I Just Might
Gener8ion – Storm
Madonna – Confessions II (The Film)
Sabrina Carpenter – Tears
Taylor Swift – The Fate Of Ophelia
Artista del año
Ariana Grande
Bruno Mars
Madonna
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Canción del año
BTS – Swim
Ella Langley – Choosin’ Texas
Huntr/x – Golden
Madonna and Sabrina Carpenter – Bring Your Love
Olivia Dean – Man I Need
Raye – Where Is My Husband
Mejor baile en un video
Bebe Rexha and Faithless – New Religion
Harry Styles – Aperture
Lady Gaga and Doechii – Runway
Madonna – Confessions II (The Film)
PinkPantheress and Zara Larsson – Stateside
Slayyyter – Dance...
Tate McRae – Nobody’s Girl
Mejor Artista Revelación
Bella Kay
CORTIS
Magnus Ferrell
Malcolm Todd
Myles Smith
Sienna Spiro
Stella Lefty
Mejor Colaboración
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice, “Chains & Whips”
French Montana x Max B, “Ever Since U Left Me”
Madonna & Sabrina Carpenter, “Bring Your Love”
PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson”
Shakira & Burna Boy, “Dai Dai”
Teyana Taylor & Lucky Daye, “Hard Part”
Mejor Artista Pop
Ariana Grande, “hate that i made you love me”
Charli xcx, “SS26”
LISA, “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
Olivia Rodrigo, “drop dead”
Sabrina Carpenter, “House Tour”
Tate McRae, “Nobody’s Girl”
Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”
Mejor Artista Hip-Hop
Cardi B ft. Kehlani, “Safe”
Don Toliver, “E85”
Drake, “Janice STFU”
Megan Thee Stallion, “LOVER GIRL”
Travis Scott, “DUMBO”
Tyler, The Creator, “SUGAR ON MY TONGUE”
Mejor Artista R&B
Bruno Mars, “I Just Might”
Chris Brown, “It Depends/Obvious”
Dave & Tems, “Raindance”
Justin Bieber, “YUKON”
Kehlani, “Folded”
Mariah the Scientist & Kali Uchis, “Is It a Crime”
Mejor Artista Alternativo
Geese, “Taxes”
mgk & Fred Durst, “FIX UR FACE”
Noah Kahan, “The Great Divide”
Olivia Rodrigo, “the cure”
SOMBR, “Homewrecker”
Tame Impala, “Dracula”
twenty one pilots, “Drag Path”
Mejor Artista Dance
Bebe Rexha & Faithless, “New Religion”
Harry Styles, “Aperture”
Lady Gaga & Doechii, “RUNAWAY”
Madonna, “Confessions II - The Film”
PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson”
Slayyyter, “DANCE…”
Tate McRae, “Nobody’s Girl”
Mejor Artista Latino
Anitta con Shakira, “Choka Choka”
Bad Bunny, “NUEVAYoL”
Fuerza Regida, “TU SANCHO”
KAROL G, “Papasito”
Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia, “La Perla”
Ryan Castro, Kapo & GANGSTA, “LA VILLA”
Shakira & Burna Boy, “Dai Dai”
Mejor Artista K-Pop
BLACKPINK, “JUMP”
BTS, “SWIM”
CORTIS, “REDRED”
KATSEYE, “PINKY UP”
LE SSERAFIM (feat. j-hope de BTS), “SPAGHETTI”
LISA, “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
Mejor Artista Country
Ella Langley, “Choosin’ Texas”
Kacey Musgraves, “Dry Spell”
Lainey Wilson, “Somewhere Over Laredo”
Luke Combs, “Back in the Saddle”
Shaboozey, “Cowgirl”
Stella Lefty, “Boston”
Tucker Wetmore, “Brunette”
Mejor Dirección
Ariana Grande, “hate that i made you love me”
Bruno Mars, “I Just Might”
GENER8ION, “STORM starring Yung Lean”
Madonna, “Confessions II - The Film”
Sabrina Carpenter, “House Tour”
Taylor Swift, “Opalite”
Mejor Dirección Artística
Charli xcx, “SS26”
Lady Gaga & Doechii, “RUNAWAY”
Madonna, “Confessions II - The Film”
PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson”
SOMBR, “My Body Isn’t Ready”
Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”
Mejor Fotografía
A$AP Rocky, “PUNK ROCKY”
Ariana Grande, “hate that i made you love me”
LISA, “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
Madonna, “Confessions II - The Film”
Shaboozey, “Cowgirl”
Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”
Mejor Montaje
Ariana Grande, “hate that i made you love me”
Bruno Mars, “I Just Might”
LISA, “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
Madonna, “Confessions II - The Film”
Sabrina Carpenter, “House Tour”
Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”
Mejor Coreografía
GENER8ION, “STORM starring Yung Lean”
Harry Styles, “Dance No More”
KATSEYE, “PINKY UP”
Madonna, “Confessions II - The Film”
Tate McRae, “Nobody’s Girl”
Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”
Mejores Efectos Visuales
Ariana Grande, “hate that i made you love me”
JISOO X ZAYN, “Eyes Closed”
Madonna, “Confessions II - The Film”
PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson”
RAYE ft. Hans Zimmer, “Click Clack Symphony”
Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”