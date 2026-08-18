Encuentran Narcan en departamento de Hayden Panettiere: qué es y para qué se usa el medicamento

Narcan es el medicamento que las autoridades encontraron en el departamento de Greenville, Carolina del Sur, donde murió Hayden Panettiere a los 36 años. Su presencia llamó la atención debido a que se utiliza para revertir rápidamente los efectos de una sobredosis de opioides.

Hasta ahora, el hallazgo no confirma que la actriz haya consumido alguna de estas sustancias. Tampoco se ha determinado si recibió una dosis de naloxona antes de que llegaran los servicios de emergencia o si el producto pertenecía a otra persona.

Instagram: Hayden Panettiere

¿Qué es Narcan y para qué sirve?

Narcan es una de las marcas comerciales de la naloxona, un medicamento diseñado para bloquear temporalmente los efectos de los opioides en el organismo.

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, la naloxona se adhiere a los receptores opioides y puede ayudar a restablecer la respiración cuando esta disminuye o se detiene por una sobredosis.

Persona cotabilizando dosis de Narcan, antídoto contra el Fentanilo.

Su acción puede contrarrestar los efectos de sustancias como el fentanilo, la heroína, la oxicodona, la hidrocodona, la codeína y la morfina.

En una persona que no tiene opioides en el organismo, este medicamento no produce efectos. Además, no funciona como un tratamiento contra el trastorno por consumo de opioides, ya que solamente se utiliza como una medida de emergencia.

¿Cómo se administra la naloxona?

Existen distintas presentaciones de naloxona. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que puede administrarse mediante un aerosol nasal o una inyección.

El medicamento puede aplicarse cuando una persona presenta señales relacionadas con una posible sobredosis de opioides. Algunos de los síntomas más comunes son:

Pérdida del conocimiento.

Respiración lenta o superficial.

Dificultad para respirar.

Cambios en el color de la piel.

Falta de respuesta a estímulos.

ChatGPT

Aunque su aplicación puede salvar una vida, también es indispensable solicitar ayuda médica. La naloxona funciona de manera temporal y no sustituye la atención de los servicios de emergencia.

¿Cuánto tiempo dura el efecto del Narcan?

La naloxona comienza a actuar rápidamente, pero su efecto suele durar entre 30 y 90 minutos, según MedlinePlus.

Algunos opioides permanecen durante más tiempo en el organismo, por lo que los síntomas de la sobredosis pueden regresar cuando termina el efecto del medicamento. Debido a esto, una persona podría necesitar otra dosis y atención médica inmediata.

¿Dónde encontraron Narcan tras la muerte de Hayden Panettiere?

Según información difundida por Page Six, el dispositivo para administrar Narcan fue localizado encima de un colchón dentro del departamento donde encontraron inconsciente a Hayden Panettiere.

Muerte de Hayden Panettiere. @hayden

Por el momento, las autoridades no han informado si el medicamento fue utilizado con la actriz ni han establecido que su muerte estuviera relacionada con una sobredosis.

En las comunicaciones de los servicios de emergencia relacionadas con el caso se habrían mencionado una posible “sobredosis” y un paro cardiaco. Los paramédicos aplicaron medidas avanzadas para tratar de reanimarla, pero no obtuvieron resultados.

La Oficina del Forense del Condado de Greenville confirmó que Panettiere fue declarada muerta después de los intentos por salvarle la vida.

¿Hayden Panettiere murió por una sobredosis? Esto se sabe sobre sus últimos minutos Instagram: Hayden Panettiere

¿Qué reveló la autopsia de Hayden Panettiere?

Los primeros resultados de la autopsia no mostraron señales de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento de la actriz.

Sin embargo, todavía no se han determinado oficialmente la causa ni la manera de su muerte. La investigación continúa y será necesario esperar los resultados de los estudios complementarios.