¿Por qué la delgadez de Ariana Grande recuerda a la tragedia de Karen Carpenter?

El lanzamiento de 'Petal', el más reciente video musical de Ariana Grande, volvió a colocar a la cantante en el centro de la conversación pública. Miles de usuarios en redes sociales comenzaron a comentar el cambio en su apariencia física, en medio de esa discusión surgió un nombre que marcó para siempre la historia de la música: Karen Carpenter.

¿Por qué comparan a Ariana Grande con Karen Carpenter?

La inolvidable voz del dúo The Carpenters, falleció en 1983 por un trastorno de conducta alimentaria.

Su historia cambió la forma en que el mundo entendía los trastornos de la conducta alimentaria. Grosby / IG arianagrande

Aunque las comparaciones entre ambas artistas se han multiplicado en internet, es importante aclarar que no existe información pública ni médica que confirme que Ariana Grande padezca un trastorno alimentario.

Hacer un diagnóstico basándose únicamente en fotografías o videos resulta irresponsable. La propia cantante ha explicado anteriormente que el cuerpo que muchos consideraban su versión "más saludable" coincidía con uno de los momentos más difíciles de su vida.

Además, ha reiterado que existen muchas maneras de lucir saludable sin que eso refleje necesariamente el estado físico o emocional de una persona.

¿Quién fue Karen Carpenter?

Karen Carpenter nació el 2 de marzo de 1950 en Connecticut, Estados Unidos. Desde muy joven mostró una enorme pasión por la música y, junto a su hermano Richard Carpenter, formó uno de los dúos más exitosos de la década de los setenta.

Karen Carpenter fue una de las voces más emblemáticas de los años 70 junto a The Carpenters. Grosby

Tras varios intentos por abrirse camino en la industria, los hermanos encontraron una oportunidad cuando firmaron con A&M Records.

Poco después llegaron éxitos como "(They Long to Be) Close to You", "We've Only Just Begun", "Top of the World", "Rainy Days and Mondays" y "Superstar", canciones que vendieron millones de copias y los convirtieron en referentes del pop estadounidense.

La voz cálida y elegante de Karen se transformó en el sello distintivo del grupo, mientras que su talento como baterista también rompió estereotipos en una época en la que era poco común ver a una mujer ocupando ese lugar sobre el escenario.

¿De qué estaba enferma Karen Carpenter?

Mientras The Carpenters acumulaban reconocimientos y llenaban auditorios, Karen libraba una lucha personal que pocos comprendían.

Su vida estuvo marcada por la presión estética, la fama y una búsqueda constante de perfección. Grosby

Diversos biógrafos coinciden en que la presión por cumplir con ciertos estándares de belleza, los comentarios constantes sobre su figura y las exigencias de la industria musical influyeron para que comenzara una serie de dietas cada vez más extremas.

Con el paso del tiempo desarrolló anorexia nerviosa, una enfermedad que en aquellos años era poco conocida y que incluso muchos médicos todavía no entendían completamente.

Su pérdida de peso fue evidente durante las giras y presentaciones, pero el problema continuó avanzando mientras la cantante intentaba mantener su carrera. Karen llegó a recurrir a laxantes, dietas muy restrictivas y otras prácticas que deterioraron gravemente su organismo.

¿Qué ocurrió con Karen Carpenter y cuál fue la causa de su muerte?

Aunque recibió tratamiento médico y en algunos momentos logró recuperar parte del peso perdido, los años de desnutrición terminaron afectando de manera irreversible su corazón.

La cantante falleció en 1983 debido a complicaciones derivadas de la anorexia nerviosa. Grosby

El 4 de febrero de 1983 sufrió un paro cardíaco en la casa de sus padres, en California. Tenía apenas 32 años. La causa oficial de su muerte fue una insuficiencia cardíaca relacionada con las complicaciones de la anorexia nerviosa.

Su fallecimiento marcó un antes y un después, ya que ayudó a visibilizar un trastorno que hasta entonces permanecía prácticamente ignorado por gran parte de la sociedad.

Y hoy a más de cuatro décadas después de su muerte, Karen Carpenter continúa siendo un símbolo de los riesgos que pueden representar la presión estética y los estándares de belleza impuestos por la industria del entretenimiento.