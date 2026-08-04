“Lo planeé en secreto”: Ariana Grande rompe el silencio sobre su retiro de la vida pública

Ariana Grande aprovechó su primer concierto en Chicago para responder a las especulaciones que surgieron después de que se anunciara que hará una pausa de la vida pública al terminar el Eternal Sunshine Tour.

Frente a miles de personas, la cantante aseguró que la decisión no fue tomada por impulso y negó que estuviera relacionada con las críticas que ha recibido en los últimos meses sobre su aspecto físico.

Ariana Grande habló por primera vez sobre su pausa de la vida pública en Chicago. IG arianagrande

“Lo planeé hace mucho tiempo”, dice Ariana Grande

Durante el concierto celebrado en el United Center de Chicago, Ariana Grande decidió hablar directamente con sus seguidores sobre el anuncio que sorprendió a muchos de sus fans.

La intérprete de Petal explicó que la pausa no nació a raíz de los comentarios recientes que han circulado en redes sociales, sino que era una decisión que llevaba tiempo preparando.

“El anuncio que se hizo ayer no fue una reacción impulsiva. Es algo que planeé”.

La cantante incluso reveló que había mantenido esa decisión en privado durante bastante tiempo.

“Lo planeé en secreto hace mucho tiempo”.

Con esas palabras quiso dejar claro que el descanso ya formaba parte de sus planes personales y no fue consecuencia de la conversación que se ha generado alrededor de su imagen en los últimos meses.

Ariana también respondió a las críticas sobre su salud

Aunque no mencionó directamente los comentarios que han circulado sobre su apariencia física, Ariana Grande aprovechó ese mismo momento para enviar un mensaje sobre cómo ha vivido esta gira.

La artista explicó que nada de lo que ocurre fuera de los escenarios cambia la experiencia que ha compartido con sus seguidores durante el tour.

“No importa qué ruidos existan ahí fuera, nada podrá distorsionar mi realidad ni ser más real para mí, ni menos real, que este amor que compartimos”.

También habló del significado que ha tenido el Eternal Sunshine Tour en esta etapa de su carrera.

“Ha sido una de las experiencias más sanadoras, hermosas, acertadas y especiales de mi vida”.

Antes de continuar con el concierto, agradeció el apoyo que ha recibido en cada ciudad.

“Me sentí bien. Ojalá las palabras bastaran para expresar cuánto te amo”.

La cantante aseguró que su descanso ya estaba planeado desde hace tiempo. IG arianagrande

El descanso comenzará cuando termine el Eternal Sunshine Tour

El discurso de Chicago llegó poco después de que el equipo de Ariana Grande confirmara que la cantante hará una pausa al finalizar el Eternal Sunshine Tour, cuya última etapa concluirá en septiembre.

De acuerdo con su representante, el objetivo es cerrar la gira en buenas condiciones antes de alejarse durante un tiempo de los compromisos laborales y de las apariciones públicas.

En el comunicado también se explicó que la artista desea terminar esta etapa “sana y feliz”, después de varios meses en los que su aspecto físico y su estado de salud fueron objeto de constantes comentarios en redes sociales y medios de comunicación.

Su equipo insistió en que no se trata de un retiro definitivo, sino de un descanso temporal tras una gira que Ariana ha disfrutado de principio a fin.

Ariana Grande negó que las críticas sobre su físico motivaran su decisión. IG arianagrande

¿Qué hará Ariana Grande después de la gira?

El descanso no significa que Ariana Grande desaparezca por completo de la industria del entretenimiento.

Una vez que termine el tour, la cantante participará en la promoción de Focker-in-Law, la nueva película de la saga La Familia de Mi Novia. En esta entrega comparte créditos con Ben Stiller y Robert De Niro, y su estreno en cines está previsto para el 25 de noviembre.