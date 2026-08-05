¿Quién era César Gastélum? El influencer asesinado durante un en vivo en Culiacán

El influencer César Gastélum fue asesinado mientras transmitía en vivo al exterior de un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa.

El asesinato del creador de contenido ya está siendo investigado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México; parte de las indagatorias se concentra en la actividad de Gastélum en redes sociales, pues, en algunas de ellas, hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.

Por ahora, las autoridades no han dado a conocer sobre personas detenidas ni han precisado cuál de las hipótesis tiene mayor peso dentro de la investigación.

¿Qué le pasó al influencer César Gastélum?

César Gastélum, influencer asesinado en Culiacán. Especial

El influencer César Gastélum conversaba con dos personas cuando una moto con dos tripulantes se colocó detrás de ellos. El conductor apuntó con una pistola y disparó directamente en contra del creador del contenido, para después huir. Todo ocurrió en segundos.

Gastélum y sus compañeros iban vestidos con ropa de repartidores de comida e incluso llevaban las mochilas propias de un trabajador de ese tipo.

Lo anterior, se pudo ver en una transmisión en vivo que hacía el influencer a través de sus redes sociales. De hecho, en los últimos videos que publicaron hablaron del servicio de delivery y de cómo les preocupaba la presencia de personas que pasaban a un lado de ellos en moto.

Los dos hombres que acompañaban a Gastélum mientras transmitían en vivo, resultaron ilesos.

¿Quién era César Gastélum, asesinado en Culiacán?

César Gastélum, influencer asesinado en Culiacán. Especial

El famoso creador de contenido era originario de Culiacán, Sinaloa, y se hizo conocido principalmente en TikTok por publicar videos de humor. A menudo publicaba situaciones cotidianas, bromas y contenido relacionado con la vida en el norte del país.

El influencer de 25 años había logrado reunir una comunidad de más de 580 mil seguidores en la plataforma de TikTok, además de miles en YouTube.

Gastélum tenía un estilo desenfadado y cercano a la gente. Sus publicaciones mostraban escenas de la vida diaria en Culiacán, en donde aprovechaba para hacer retos y colaboraciones con otros creadores de contenido.

En los últimos meses también compartía videos relacionas con repartidores de comida y hacía transmisiones en vivo desde distintos puntos de la ciudad.

Tras el ataque la noche del martes 4 de agosto, comenzaron a surgir especulaciones en redes sociales sobre presuntos vínculos del influencer con grupos criminales, sin embargo, hasta el momento eso no se ha confirmado.

Su asesinato vuelve a poner en foco a la violencia que ha afectado a varios creadores de contenido en Sinaloa durante los últimos años.

La ‘baja’ de Gastélum recuerda al de la influencer de belleza Valeria Márquez, quien también fue asesinada durante una transmisión en vivo en TikTok en el salón donde trabajaba en Zapopan, en el estado de Jalisco.

Amigo de Gastélum le da el último adiós

Tras confirmarse el asesinato de César Gastélum, su compañero de transmisión en vivo y amigo, Alejandro Fierro, le dio el último adiós.

A través de mensajes publicados en sus historias de Instagram, Fierro compartió una fotografía junto a Gastélum y le dedicó un desgarrador mensaje.

Estoy destrozado compadre, por qué me dejaste, te amo, no me lo creo y no te lo merecías. No entiendo la situación ni creo que la vaya entender. Dios te tenga en su santa gloría y que se haga justicia por ti, yo no sé qué haré con mi vida sin ti y con todo esto que me está pasando, no se lo deseo a nadie", escribió.

Luego, en la misma red social, escribió un largo texto para darle el último adiós a su amigo.

Perdí a un compañero, me duele el alma, no tengo el valor de enfrentar esta situación, me dejaste solo. Tantas experiencias y cosas que vivimos juntos desde hace muchos años, te amo, el peor día de mi vida, te mando un abrazo donde estés, me tienes destrozado", escribió.

Especulaciones de relación del influencer con grupo delictivo

Un video en Instagram y TikTok, publicado tres días antes de ser asesinado en Culiacán, es el que está creando especulaciones de una posible relación del influencer Gastélum con un grupo delictivo.

En las imágenes aparece junto a la creadora de contenido conocida como “La Beba”, bailando con la canción “La Cita Fresita 2” de Grupo Aztteca, mientras porta un sombrero que, en medio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa, algunos usuarios en redes sociales han relacionado con la facción de La Mayiza.

En particular, “La Cita Fresita 2” es un tema del género sierreño interpretado por Grupo Aztteca, en colaboración con Luis R Conriquez y Oscar Maydon. La letra relata la historia de un personaje involucrado en el mundo del narco que le confiesa su vida a una “niña fresita”.

En el clip que aparece el influencer bailando junto a ‘La Beba’ con esa canción, el influencer se tocaba el sombrero constantemente.

En Sinaloa, el portar o hacer referencia al sombrero tiene una lectura específica, siendo el símbolo más asociado a Ismael “El Mayo” Zambada, cuyo apodo entre sus cercanos era precisamente “El del Sombrero”.

Por lo anterior, usuarios en redes sociales y medios locales han interpretado su uso como una señal de afinidad con La Mayiza, la facción que ahora encabeza Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.