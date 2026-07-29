¿Qué significan las canciones de ‘Petal’ de Ariana Grande?

El octavo álbum de estudio, Petal, de Ariana Grande, representa su regreso al terreno de la música pop. Desde antes de su lanzamiento, sus arianators ya estaban teorizando sobre teorías, pero ¿qué significan las canciones? Estos son los principales rumores.

Ariana Grande está en plena gira de conciertos y decidió entregar una de sus obras más complejas, maduras y comentadas.

Entre la lista de canciones, interludios, letras conceptuales y las ediciones especiales, el público se encontró con un rompecabezas emocional repleto de capas narrativas.

El período previo al lanzamiento del disco estuvo marcado por un escrutinio mediático feroz en torno a la vida personal de la cantante: la finalización de su matrimonio con Dalton Gomez, su posterior relación y ruptura con el actor Ethan Slater y, al parecer, el regreso con su exnovio Ricky Alvarez.

Ariana Grande decidió procesar la tormenta mediática a través del arte, utilizando metáforas conceptuales como las flores, el deshojar de pétalos y un reinicio después de momentos difíciles para contar su propia versión de los hechos.

Petal, de Ariana Grande Ariana Grande

¿Qué sabemos de Petal de Ariana Grande?

Publicado este 31 de julio de 2026 bajo el sello BabyDoll Music, es el primer lanzamiento de Ariana Grande con su propio sello. Gracias a esto, obtuvo mayor libertad creativa en Petal, coescribiendo y produciendo junto a Ilya Salmmanzadeh.

Según palabras de la intérprete de “Problem”, Petal representa el crecimiento, resiliencia y renovación personal.

El álbum se compone de 12 canciones y “está lleno de vida”, de acuerdo con declaraciones hechas por Grande.

Petal, de Ariana Grande Apple Music

Petal de Ariana Grande: Teorías de los fans sobre el álbum

Los pétalos y sus relaciones

Ariana Grande ha hablado sobre cómo la narrativa que los fanáticos y el público general han creado sobre ella es volátil, algo que podría reflejarse en el clásico juego de "Me ama, no me ama" que se hace con los pétalos.

Adiós a “Miss Ponytail”

Una teoría muy popular en Reddit es acerca del rompimiento de la “persona” hecha por Ariana Grande con su popular peinado: la cola de caballo que la caracteriza.

Petal es el primer álbum sin este peinado, algo que puede significar cómo está cansada de tener esta firma que la ha llevado a construir toda su identidad a través de ese concepto.

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Arrepentimiento

¿Este es un álbum sobre arrepentimientos? Tal parece que así lo ven los arianators; sin embargo, no saben si Ariana Grande habla sobre sus inicios profesionales, la relación parasocial que creó con sus fans, la deshumanización que ha sufrido por parte de los medios de comunicación y el público.

O, específicamente, ¿habla de sus antiguas relaciones? Sobre cómo sintió que obligó a las personas a su alrededor a amarla. Esto ha cobrado relevancia, después del anuncio de su ruptura con Ethan Slater y el regreso con su exnovio Ricky Alvarez.

Salvación

Petal explora la idea de ser salvada, un concepto que ha acompañado a Ariana Grande en varios de sus discos anteriores. Sin embargo, en esta ocasión, tal parece que la intérprete de “The Boy Is Mine” confirma que solo depende de ella misma y de su música para sobrevivir a las dificultades.