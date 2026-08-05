¿Renunciaron al peso de la fama o hay algo más? Los hijos de famosos que abandonaron sus apellidos

Llevar uno de los apellidos más famosos de Hollywood puede abrir puertas, pero también significa crecer bajo comparaciones constantes y expectativas difíciles de evitar.

En los últimos años, varios hijos de famosos han decidido modificar el nombre con el que quieren ser conocidos, ya sea eliminando el apellido de alguno de sus padres o adoptando uno distinto para construir una identidad propia.

El tema volvió a cobrar fuerza después de que Suri Noelle, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, oficializó el cambio de su nombre legal. Sin embargo, su caso está lejos de ser el único.

Hijos de actores, músicos e incluso expresidentes han tomado decisiones similares por razones que van desde conflictos familiares hasta el deseo de desarrollar una carrera sin que un apellido reconocido marque su camino desde el inicio.

Estos son los hijos de famosos que dejaron el apellido de sus padres

Suri Noelle

La hija de Tom Cruise y Katie Holmes dejó oficialmente de utilizar el apellido Cruise y ahora aparece legalmente como Suri Noelle, tomando el segundo nombre de su madre como apellido.

El cambio quedó confirmado cuando realizó su registro para votar en el estado de Pensilvania, donde actualmente estudia en la Universidad Carnegie Mellon.

Como la legislación obliga a realizar este trámite con el nombre legal, quedó claro que la modificación ya había sido formalizada.

Aunque desde hace años se ha hablado de la escasa relación entre Suri y su padre, la joven nunca ha explicado públicamente qué la llevó a tomar esta decisión.

Suri Noelle dejó oficialmente el apellido Cruise y adoptó el de su madre. Grosby Group

Shiloh Jolie

La primera de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt en eliminar legalmente el apellido de su padre fue Shiloh Jolie.

La joven inició el procedimiento al cumplir 18 años, en 2024. En ese momento, su abogado explicó que se trataba de una decisión completamente personal y que el trámite fue impulsado únicamente por ella.

Desde entonces utiliza únicamente el apellido Jolie.

Shiloh Jolie fue la primera hija de Angelina Jolie y Brad Pitt en eliminar el apellido Pitt. Grosby Group

Zahara Jolie

Poco después, Zahara Jolie también comenzó el proceso para modificar su nombre legal.

La joven presentó la documentación correspondiente para pasar a llamarse Zahara Marley Jolie, dejando atrás el apellido Pitt y conservando únicamente el de su madre.

Su decisión se dio en medio del distanciamiento que varios de los hijos de Angelina Jolie mantienen con Brad Pitt.

Zahara Jolie también decidió dejar de usar el apellido Pitt. Grosby Group

Vivienne Jolie

Otra integrante de la familia que siguió el mismo camino fue Vivienne Jolie.

La hija menor de Angelina Jolie solicitó eliminar el apellido Pitt y adoptar el nombre Vivienne Marcheline Jolie, incorporando además el nombre de su abuela materna como parte de su nueva identidad.

Su caso se convirtió en otro ejemplo de cómo varios hermanos han tomado decisiones similares durante los últimos años.

Vivienne Jolie quiere conservar únicamente el apellido de su madre. Grosby Group

Maddox Jolie

El hijo mayor de Angelina Jolie ya había dado señales de este cambio incluso antes de iniciar el trámite legal.

En uno de los proyectos cinematográficos dirigidos por su madre apareció acreditado como Maddox Jolie, sin utilizar el apellido Pitt.

Posteriormente comenzó el proceso para adoptar oficialmente el nombre Maddox Chivan Jolie, consolidando una decisión que ya había mostrado públicamente.

Maddox Jolie dejó de utilizar el apellido Pitt en sus proyectos. Grosby Group

Malia Ann

No todos los cambios de nombre tienen origen en problemas familiares.

La hija mayor del expresidente Barack Obama decidió presentarse profesionalmente como Malia Ann al comenzar su carrera como guionista y cineasta.

En lugar de utilizar el apellido Obama, prefirió firmar sus trabajos con su nombre y segundo nombre.

Tiempo después, Michelle Obama explicó que tanto Malia como su hermana siempre buscaron construir una carrera propia y demostrar que podían abrirse camino sin depender del apellido familiar.

Malia Ann eligió presentarse sin el apellido Obama al iniciar su carrera. Grosby Group

Elle King

La cantante Elle King nació como Tanner Elle Schneider y es hija del actor y comediante Rob Schneider.

Cuando comenzó su carrera musical optó por utilizar el apellido de su madre para evitar que su trayectoria artística estuviera ligada al nombre de su padre.

En distintas entrevistas ha contado que quería demostrar que podía conseguir oportunidades gracias a su trabajo y no por la fama de su familia.

Elle King adoptó el apellido de su madre para construir su carrera musical. IG elleking

Michael Richardson

El caso del hijo de Liam Neeson tiene un origen muy distinto.

Tras la muerte de su madre, la actriz Natasha Richardson, decidió dejar de usar el apellido Neeson y adoptar oficialmente Richardson como una forma de rendir homenaje a quien consideraba una figura fundamental en su vida.

Su decisión fue respaldada por el propio Liam Neeson, quien ha hablado públicamente sobre el significado emocional que tuvo ese cambio de nombre.

Michael Richardson cambió su apellido para rendir homenaje a su madre, Natasha Richardson. IG themichaelrichardson

¿Por qué cada vez más hijos de celebridades cambian su apellido?

Mientras algunos buscan abrirse camino sin que el apellido influya en la percepción del público o de la industria, otros toman esa decisión por cuestiones familiares o como una manera de sentirse más identificados con uno de sus padres.

En el caso de Malia Ann y Elle King, el objetivo fue separar su carrera profesional de la fama familiar. En contraste, varios de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt realizaron estos cambios después del prolongado conflicto que marcó la relación del actor con parte de su familia.

La situación de Suri Noelle también ha despertado especulaciones debido a la distancia que mantiene con Tom Cruise, aunque ella nunca ha explicado públicamente los motivos que la llevaron a modificar su nombre.

Y con Michael Richardson, por su parte, demuestra que cambiar de apellido no siempre significa tomar distancia de un padre. En su historia, el cambio representó una forma de mantener vivo el legado de su madre.