Ella es Vittoria Ceretti, la mujer que conquistó a Leonardo DiCaprio

Los Premios Oscar 2026 no solo dieron de qué hablar por sus ganadores, sino también por un detalle que acaparó miradas: la presencia de Vittoria Ceretti junto a Leonardo DiCaprio, confirmando lo que muchos ya sospechaban sobre su relación.

Leonardo DiCaprio confirma su relación con Vittoria Ceretti

Aunque el protagonista de Titanic desfiló solo por la alfombra roja del Dolby Theatre, durante la ceremonia, las cámaras captaron al actor sentado junto a Ceretti, dejando claro que habían asistido juntos al evento, aunque de forma discreta.

Aunque el actor desfiló solo por la alfombra roja, su cercanía con la modelo dentro del recinto confirmó su relación. AFP

Durante la ceremonia, la modelo se mostró relajada y sonriente, interactuando con el actor y otros invitados, lo que no pasó desapercibido para los espectadores ni para las redes sociales, donde su presencia se volvió tendencia en cuestión de minutos.

¿Quién es Vittoria Ceretti?

A sus 27 años, Vittoria Ceretti es una de las modelos más influyentes de la industria de la moda. Originaria de Italia, ha construido una carrera sólida desfilando para algunas de las casas más prestigiosas del mundo, como Chanel, Prada, Versace y Valentino.

Vittoria, de 27 años, es una de las modelos más cotizadas del mundo y ha trabajado con importantes casas de moda internacionales. IG vittoria

Su rostro también ha protagonizado múltiples portadas internacionales de Vogue, consolidándola como una figura clave en el mundo fashionista. Además, formó parte de los desfiles de Victoria's Secret, donde lució los icónicos looks de la marca, reafirmando su estatus como supermodelo global.

Con rasgos marcados, mirada intensa y una presencia escénica inconfundible, Ceretti se ha convertido en una de las favoritas de diseñadores y fotógrafos, siendo habitual en semanas de la moda y eventos exclusivos alrededor del mundo.

¿Cuál es la historia de Leonardo DiCaprio con Vittoria Ceretti?

El romance entre Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti comenzó a captar atención en 2023, cuando fueron vistos juntos por primera vez en Santa Bárbara. Desde entonces, han mantenido una relación marcada por la discreción, evitando exposiciones innecesarias ante los medios.

A lo largo de los años, el actor ha sido conocido por proteger celosamente su vida privada, y esta relación no ha sido la excepción. Sin embargo, su aparición conjunta —aunque no oficial— en los Oscar 2026 sugiere un paso importante en su historia.

Su relación con DiCaprio comenzó en 2023 y desde entonces se ha mantenido lejos del foco mediático. Reuters / IG vittoria

La pareja ya había coincidido en eventos como la Met Gala 2025, aunque en aquella ocasión tampoco desfilaron juntos por la alfombra. Poco a poco, han ido dejando ver señales de una relación más consolidada.

La modelo habló en una entrevista con Vogue Francia sobre lo complicado que puede ser estar en una relación con alguien extremadamente famoso, señalando que no le gusta ser definida como “la novia de”.

Antes de su relación con el actor, Ceretti estuvo casada con el DJ Matteo Milleri, de quien se separó en 2023. IG vittoria

¿Por qué dicen que Leonardo DiCaprio rompió su regla con Vittoria Ceretti?

Por años, Leonardo DiCaprio fue considerado uno de los solteros más codiciados de Hollywood. En distintas ediciones de los Oscar, llegó acompañado de figuras como Gisele Bündchen o Camila Morrone, e incluso de su madre.

La complicidad mostrada en el evento ha llevado a muchos a considerar esta relación como una de las más sólidas del actor en los últimos años. Reuters

Sin embargo, su vínculo con Ceretti parece marcar una nueva etapa. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que su aparición conjunta en un evento tan relevante como los Oscar ha sido interpretada como una señal clara de que la relación va en serio.

Por ahora, ni el actor ni la modelo han hecho declaraciones oficiales, pero su complicidad frente a las cámaras ha sido suficiente para confirmar su relación.