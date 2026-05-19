¡Como un cisne blanco! Salma Hayek arrasa en Cannes 2026 con un espectacular vestido

La presencia de Salma Hayek en el Festival de Festival de Cannes 2026 volvió a confirmar por qué es una de las figuras más magnéticas y elegantes de la industria cinematográfica.

La actriz mexicana deslumbró durante la exclusiva gala Women In Motion, organizada por el grupo Kering, con un impactante vestido que rápidamente se convirtió en uno de los looks más comentados.

¿Cómo fue el vestido de Salma Hayek?

Cannes se ha convertido en una auténtica pasarela donde las celebridades presentan algunas de las tendencias más espectaculares del momento. Y este 2026, Salma Hayek logró robarse toda la atención. La actriz apareció en la alfombra negra de la cena con un diseño firmado por Gucci, creado bajo la dirección creativa de Demna.

Su look fue un vestido blanco de plumas firmado por Gucci. Reuters

El vestido, completamente cubierto de plumas blancas hiperrealistas, destacó por su silueta ceñida tipo reloj de arena y un elegante escote asimétrico con efecto off shoulder que aportaba dramatismo y sofisticación.

Para complementar el vestido, Salma apostó por accesorios discretos pero lujosos de Boucheron, incluyendo pendientes de diamantes y esmeraldas, además de varias sortijas que aportaron brillo sin restarle protagonismo al atuendo principal.

¿Cómo fue el último beauty look de Salma Hayek?

En cuanto al beauty look, la estrella de películas como ‘Frida’ y ‘El callejón de los milagros’ recurrió a uno de sus peinados favoritos para eventos de gala: un moño alto con volumen que resaltaba el escote del vestido y añadía elegancia clásica.

Su maquillaje se enfocó en tonos malva para los ojos, piel luminosa con acabado glowy y labios coral que suavizaban el dramatismo del estilismo.

El diseño resaltó su figura con una silueta reloj de arena y un escote asimétrico elegante. IG salmahayek

Salma Hayek es comparada con un cisne blanco

El resultado fue una imagen etérea que hizo que usuarios en redes sociales compararan a la actriz con un elegante cisne blanco. Incluso, mientras avanzaba por la alfombra, algunas plumas del vestido se desprendían suavemente, dejando una estela que hacía todavía más teatral su aparición.

Hayek compartió la noche con su esposo François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo de Kering. Reuters

El look evocó inevitablemente la delicadeza y majestuosidad de Odette, el personaje principal del clásico ballet ‘El lago de los cisnes’. Aunque la actriz no confirmó alguna inspiración directa, la estética romántica del diseño recordó de inmediato al famoso cisne blanco.

Salma Hayek asiste a Women In Motion

La velada Women In Motion, creada por Kering y el Festival de Cannes para reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres en el cine y la cultura, reunió a importantes figuras de Hollywood. Entre las asistentes destacaron Demi Moore, quien apostó por un vestido metálico púrpura, y Julianne Moore, homenajeada este año con el premio Women In Motion 2026.

Al evento también asistió Mathilde Pinault, hija del empresario. IG salmahayek

Salma asistió acompañada de su esposo, François-Henri Pinault, presidente y director ejecutivo de Kering. Durante la noche también convivió con Mathilde Pinault, hija del empresario, compartiendo momentos que posteriormente publicó en sus redes sociales junto al mensaje:

La noche comienza aquí. Momentos antes de la cena de Women in Motion de Kering”.

La actriz ha hablado abiertamente sobre el paso del tiempo y cómo ha aprendido a disfrutar cada etapa de su vida. En diversas entrevistas ha asegurado que se siente plena, enamorada y más fuerte que nunca, una actitud que también proyectó durante su espectacular paso por Cannes.

La aparición de Salma Hayek reafirmó el gran momento que vive la representación mexicana en Cannes 2026. Figuras como Guillermo del Toro, Diego Luna, Gael García Bernal y Adriana Paz también han destacado en diferentes actividades del festival.