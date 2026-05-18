Capítulo final de The Boys en cines: cuándo es la venta de boletos y cuánto cuestan

El capítulo final de The Boys se proyectará en las salas de Cinépolis. Luego de este anuncio que inquietó a los fans, ya se dio a conocer cuándo es la venta de boletos y cuánto cuestan.

El fin de la serie es uno de los eventos más esperados por los fans de los superhéroes y las historias oscuras, por lo que ver el último episodio en pantalla grande, supone un momento épico para los seguidores.

Cinépolis ya había adelantado que el capítulo llegará a las salas de cine el próximo 20 de mayo de 2026 como parte de una función especial limitada, pero ahora ya dio a conocer nuevos datos sobre este evento memorable para los fanáticos de la serie satírica de superhéroes de Amazon Prime Video.

The Boys en Cinépolis: costo y venta de boletos

Capítulo final de The Boys en cines. Especial

El episodio se proyectará en salas de cine de formato 4DX el 20 de mayo, único día, según Cinépolis.

La cadena de cines informó que los boletos para ver el final de 'The Boys' titulado "Blood and Bone" solamente se venderán en un combo que tendrá un precio de 499 pesos, el cual incluirá:

2 entradas para el episodio en sala 4DX,

2 refrescos grandes

Unas palomitas grandes

Según la publicación difundida por la cuenta oficial de Cinépolis los boletos para ver el capítulo final de 'The Boys' en sus salas serán liberados únicamente el mismo día de la función, miércoles 20 de mayo, y podrán ser adquiridos directamente en las taquillas de sus conjuntos o a través de su aplicación para celulares, por lo que no habrá una preventa.

Hasta el momento se desconocen los horarios, así como los conjuntos en los que estará disponible el combo, por lo que se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de comunicación de Cinépolis.

Por ahora, la cadena solos señaló los pasos para comprar los boletos:

Selecciona el amigo o amiga que te acompañará.

El mismo miércoles se liberarán los boletos en mi app o en tu cine fav .

Selecciona el póster.

Automáticamente te aparecerá la opción del combo.

¿A qué hora se estrena el episodio en Amazon Prime?

El episodio 8 de la quinta y última temporada de The Boys se estrena el miércoles 20 de mayo en Prime Video, marcando el final de la historia de siete años que comenzó en la obra de Garth Ennis.

Los horarios de estreno dependen del país: en México será a las 02:00 AM, en Colombia a las 03:00 AM, en Chile a las 04:00 AM, en Argentina a las 05:00 AM y en España a las 09:00 AM.

Este capítulo promete cerrar todas las historias abiertas en poco más de una hora, dejando a los fans el veredicto final sobre la saga.

El episodio cierra la historia de un mundo dominado por Homelander y sus caprichos ególatras. Hughie, Leche Materna y Frenchie están encarcelados en los “Campos de la Libertad”, Annie lidera la resistencia contra los Supers y Kimiko continúa desaparecida. Por su parte, Butcher planea usar un virus que podría eliminar a todos los Supers, dando inicio a acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo y los personajes. La historia promete acción, momentos dramáticos y un cierre definitivo.

De acuerdo con el creador de la serie, Eric Kripke, no habrá sexta temporada. Aunque Prime Video quería continuar la saga debido al éxito, Kripke se mantuvo firme: la quinta temporada es el final planificado.

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