Christie's Nueva York subastará ‘Azure Blue’, el diamante azul más grande de su tipo

Christie's anunció que llevará a subasta el impresionante Azure Blue, un diamante azul fantasía de 31.62 quilates que ya está siendo considerado una auténtica rareza histórica dentro del mercado internacional de gemas.

¿Cuándo será subastado el diamante Azure Blue?

La pieza será una de las protagonistas de la subasta Magnificent Jewels, programada para el próximo 9 de junio en el Rockefeller Center de Nueva York, y expertos estiman que podría alcanzar entre 6.5 y 8.5 millones de dólares.

La gema pertenece a la rarísima categoría de diamantes Tipo IIb. Cortesía christies

La pieza llegó a Christie’s en colaboración con The Fine Art Group, firma internacional especializada en arte, joyería y objetos de colección de lujo.

Pero lo que realmente ha convertido al Azure Blue en tema de conversación entre coleccionistas, joyeros y amantes del lujo no es únicamente su valor económico. La verdadera razón detrás de la expectativa es su tamaño: Christie’s lo describe como el diamante azul más grande jamás presentado en una subasta pública.

¿Cuáles son las características del diamante Azure Blue?

La piedra posee un elegante corte brillante modificado en forma de pera y destaca por un color azul natural extraordinariamente uniforme. Además, cuenta con claridad VVS1 y, según el Instituto Gemológico de América, incluso podría reclasificarse como “internamente impecable”, una categoría reservada para gemas prácticamente perfectas.

El Azure Blue pertenece además a una de las clasificaciones más raras del mundo de la gemología: los diamantes Tipo IIb. Estas piedras contienen trazas de boro, un elemento químico responsable de su intenso tono azul y de una característica muy poco común: la capacidad de conducir electricidad.

El Azure Blue pesa 31.62 quilates y podría romper récords en Nueva York. Cortesía christies

Para entender lo excepcional que resulta esta categoría basta un dato: los diamantes Tipo IIb representan menos del 0.1% de todos los diamantes naturales existentes en el planeta. Por eso, la aparición de una gema de este tamaño, color y pureza en el mercado es considerada un acontecimiento extraordinario.

La pieza fue montada en un sofisticado anillo de platino y rodeada por delicados diamantes rosas que generan un fuerte contraste visual. El resultado es una joya que combina elegancia y una rareza difícil de igualar.

¿Por qué es tan especial el diamante Azure Blue?

Según Claibourne Poindexter, directora de joyería de Christie’s para América, la llegada del Azure Blue a subasta marca un momento histórico para el mercado de diamantes de color.

Con su tamaño excepcional, su elegante forma y su impactante color, el Azure Blue es una verdadera obra maestra de la naturaleza”, explicó la especialista al presentar oficialmente la gema.

El mercado de diamantes azules continúa creciendo entre grandes coleccionistas. Canva

El interés por los diamantes azules ha crecido de forma constante durante la última década, especialmente entre coleccionistas de alto perfil y compradores que consideran estas piedras no solo objetos de lujo, sino también activos de inversión extremadamente escasos.

Por ello, muchos especialistas creen que el Azure Blue podría convertirse en uno de los momentos más memorables de la temporada de subastas de 2026.