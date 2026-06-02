Countdown Concert en México: artistas, fecha y todo del concierto previo al inicio del Mundial

Countdown Concert será una de las primeras grandes celebraciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Ciudad de México tendrá un papel importante dentro de este espectáculo internacional. La FIFA confirmó a los artistas que encabezarán el concierto especial que servirá como antesala del torneo más esperado del futbol mundial.

A unas horas de que se dispute el partido inaugural entre México y Sudáfrica, miles de aficionados podrán disfrutar de un evento que combinará música y futbol en una misma experiencia. El espectáculo formará parte de una celebración simultánea organizada en los tres países anfitriones del Mundial: México, Estados Unidos y Canadá.

Especial

¿Cuándo será el Countdown Concert 2026?

La cita está programada para el próximo 10 de junio de 2026, un día antes de que arranque oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con la FIFA, el concierto tendrá una duración de 90 minutos, una referencia directa al tiempo reglamentario de un partido de futbol. Durante ese periodo, las actividades se desarrollarán de manera simultánea en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles.

FIFA WORLD CUP 2026

Además, los asistentes en México podrán ingresar desde las 17:00 horas para participar en las actividades previas al espectáculo principal y compartir la emoción mundialista con aficionados conectados desde las otras ciudades sede.

¿Qué artistas estarán en México para el Countdown Concert?

La FIFA anunció que Los Ángeles Azules serán los encargados de encabezar el Concierto de Cuenta Regresiva en la Ciudad de México.

La agrupación mexicana estará acompañada por Belinda y Elena Rose, quienes formarán parte de este espectáculo especial que marcará el inicio de las celebraciones mundialistas.

OCESA

Además, los organizadores adelantaron que habrá un invitado especial cuya identidad todavía no ha sido revelada.

La participación de estos artistas forma parte de México Vibra, un evento creado por el Comité Organizador de la Ciudad de México para destacar la riqueza cultural y musical del país ante los ojos del mundo.

¿Qué es México Vibra?

Como parte de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, nació México Vibra, una celebración que busca mostrar la evolución y diversidad de la música mexicana.

Mexsport

La organización señala que este espectáculo será uno de los eventos más representativos de la capital mexicana durante las actividades previas al Mundial.

¿Dónde ver el Countdown Concert en vivo?

Las personas que no puedan asistir de manera presencial tendrán la oportunidad de seguir la transmisión desde cualquier parte del mundo.

La FIFA informó que el concierto será transmitido en vivo a través de sus plataformas digitales y canales oficiales de difusión internacional.

Además, la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA en TikTok realizará una transmisión en vivo, ya que esta red social será el socio exclusivo para la difusión del evento en plataformas sociales.

También habrá conciertos en Canadá y Estados Unidos

La celebración no se limitará a México. Toronto también tendrá su propio concierto de cuenta regresiva con la participación de artistas ya confirmados como Bryan Adams, Nora Fatehi junto a Sanjoy, Vegedream y una colaboración especial entre AHI y Wyclef Jean.

Por su parte, la FIFA informó que en los próximos días dará a conocer más detalles sobre el espectáculo que se realizará en Estados Unidos, incluyendo a los artistas que formarán parte de la celebración.