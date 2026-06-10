¿Quién es quién en Rosario Tijeras 5? El elenco que da vida a la nueva temporada de Netflix

La espera terminó para los seguidores de Rosario Tijeras. La exitosa serie mexicana regresó a Netflix con su quinta temporada, una entrega que promete más acción, drama y conflictos familiares que nunca.

Todo lo que debes saber antes de ver Rosario Tijeras 5 en Netflix

Inspirada en la novela homónima del escritor colombiano Jorge Franco, la producción vuelve a colocar a Rosario en el centro de una historia marcada por la violencia, las traiciones y las difíciles decisiones que han definido su vida.

Sebastián Martínez retoma su papel como Daniel Salgado, mejor conocido como El Ángel. IG

A lo largo de los años, la serie se ha convertido en uno de los títulos más populares del catálogo latinoamericano gracias a una combinación de historias intensas y personajes que lograron conectar con el público.

Ahora, con una nueva temporada disponible en la plataforma, muchos espectadores buscan recordar quiénes son los protagonistas y qué papel desempeñan dentro de la trama.

¿Quiénes regresan en la quinta temporada de Rosario Tijeras?

La gran estrella de esta nueva entrega es nuevamente Bárbara de Regil, quien regresa como María del Rosario López Ramos, mejor conocida como Rosario Tijeras. La actriz vuelve a interpretar a la famosa sicaria que ha protagonizado la historia desde sus inicios.

Bárbara de Regil vuelve a interpretar a la icónica Rosario López. IG

En esta ocasión, Rosario enfrenta uno de los desafíos más dolorosos de toda su trayectoria: descubrir que su propia hija se ha convertido en su principal enemiga.

Uno de los regresos más importantes es el de Sebastián Martínez, quien da vida a Daniel Salgado, “El Ángel”. Su reaparición marca el punto de partida de gran parte de la historia.

Tras haber sido considerado fuera del panorama durante un tiempo, el personaje vuelve para convertirse en una pieza clave dentro de la vida de Rosario. Además de ser uno de sus grandes amores, también es el padre biológico de Rubí, un detalle que añade aún más tensión al conflicto familiar.

Precisamente, la figura de Rubí Salgado López adquiere un papel fundamental en esta quinta temporada. Interpretada nuevamente por Samantha Acuña, la joven se convierte en el eje central de la historia.

La nueva entrega presenta un intenso conflicto entre Rosario y su hija Rubí. IG

Manipulada por los enemigos de Rosario, Rubí termina enfrentándose a su propia madre, generando una batalla emocional que promete mantener a los espectadores al borde del asiento.

El elenco de Rosario Tijeras

Otro de los personajes que tendrá participación relevante es Juan Antonio, interpretado por Francisco Angelini. Aunque los detalles sobre su papel se mantienen bajo reserva, su presencia apunta a convertirse en una de las piezas importantes dentro de la compleja red de alianzas y enfrentamientos que caracterizan esta nueva etapa de la serie.

La producción está basada en la novela del escritor colombiano Jorge Franco. IG

El reparto también incorpora una serie de personajes que enriquecen la historia y amplían el universo de Rosario Tijeras. Entre ellos destaca Juan Pablo Campa como Dylan, quien regresa para continuar formando parte de los conflictos que rodean a la protagonista.

Los nuevos personajes que llegan a Rosario Tijeras 5

Además, aparecen nuevos rostros como Marina Ruiz, quien interpreta a Pamela; Harold Azuara como Montes; Alejandro Guerrero en el papel del Capitán Bravo; Marco León como Máicol; Verónica Langer interpretando a Aurora y Pamela Almanza como Laura Peralta.

La quinta temporada también suma actores reconocidos como José María de Tavira, Roberto Sosa, Christian Vázquez, Iván Arana, Antonio Gaona y Ariana Ron Pedrique, quienes aportarán nuevos conflictos y giros inesperados a la historia.

Más allá de los nuevos personajes, el gran atractivo de esta temporada radica en el enfrentamiento entre Rosario y Rubí. La producción apuesta por una historia mucho más emocional, donde el drama familiar se mezcla con las luchas de poder dentro del crimen organizado.

Con 40 episodios y una narrativa que retoma los acontecimientos del final de la cuarta temporada, Rosario Tijeras 5 busca consolidar el éxito de una franquicia que ha logrado mantenerse vigente durante años.