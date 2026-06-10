¿Rosario Tijeras existió en la vida real?; esto se sabe sobre el origen del personaje

Rosario Tijeras es uno de los personajes más reconocidos de la literatura colombiana y de la televisión latinoamericana. Su historia ha despertado durante años la curiosidad de miles de personas que buscan saber si detrás de la protagonista hubo una mujer real que inspiró al escritor Jorge Franco.

La popularidad de la novela, publicada en 1999, así como de sus adaptaciones para televisión, ha alimentado numerosas teorías sobre el origen del personaje. Sin embargo, las declaraciones del propio han dejado ver cómo nació Rosario y por qué, a pesar de sentirse tan auténtica, no corresponde a una sola mujer de carne y hueso.

¿Quién inspiró realmente a Rosario Tijeras?

Con el paso de los años surgió la versión de que el personaje estaba inspirado en Diana Carolina Jiménez Maldonado, una mujer que fue detenida en Colombia en 2013 y que fue relacionada con actividades delictivas. Debido a algunas características de su historia, varias personas consideraron que podía tratarse de la verdadera Rosario Tijeras.

No obstante, esa teoría pierde fuerza al revisar las fechas. Cuando Jorge Franco lanzó la novela, Diana Carolina Jiménez Maldonado aún era una menor de edad, por lo que resulta imposible que haya sido la inspiración directa para la protagonista del libro.

Frente a las especulaciones, el escritor colombiano ha explicado en distintas entrevistas que Rosario Tijeras no nació a partir de una sola persona. El personaje fue construido con elementos tomados de diferentes historias de mujeres que vivieron en contextos marcados por la violencia y el narcotráfico.

Durante una entrevista concedida al sitio Otro Lunes, Revista Hispanoamericana de Cultura, y publicada en enero de 2011, Jorge Franco habló sobre el origen de Rosario Tijeras y dejó claro que no está basada en una persona en particular.

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"Rosario, el personaje, no es común encontrarla en el mundo del narcotráfico. Se pueden encontrar distintas facetas de ella: la Rosario amante de los capos, la Rosario prostituta que se vende al narcotráfico; la Rosario sicaria que participa en pandillas; la Rosario narcotraficante que participa en la logística del envío de la droga; todas ellas pueden existir, pero por separado. En ese sentido Rosario es una mujer muy idealizada y tal vez creería yo que ese es el encanto del personaje, que a la hora de la verdad si se busca con detenimiento no existe. Sigue siendo muy literario".

Un personaje que refleja una época de Medellín

Más allá de la ficción, Rosario Tijeras se convirtió en un símbolo de la Medellín de finales de los años 80, una etapa marcada por la violencia, la desigualdad y la influencia del narcotráfico en distintos sectores de la sociedad.

La novela presenta la vida de una joven que termina involucrándose en el mundo del narco y la prostitución, al mismo tiempo que retrata las condiciones sociales que afectaban a muchos habitantes de los barrios más vulnerables de la ciudad..

El salto de Rosario Tijeras a la televisión

El éxito del libro permitió que la historia llegara a la pantalla. En México se realizó una adaptación protagonizada por Bárbara de Regil, quien dio vida a una nueva versión del personaje.

La producción mantuvo algunos de los elementos centrales de la novela, aunque trasladó la historia a otro contexto y añadió características propias para conectar con una audiencia contemporánea.

Actualmente, la serie de televisión protagonizada por Bárbara de Regil ya cuenta con cinco temporadas, todas disponibles en Netflix.