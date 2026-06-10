Así es como Bárbara de Regil reacciona ante los comentarios de sus fans y sus haters

Desde hace 10 años, Bárbara de Regil le ha dado vida a Rosario Tijeras en la serie del mismo nombre. Ella comenzó a tener notoriedad por este trabajo, pero fue en la pandemia cuando, literalmente, se volvió viral por sus videos durante el confinamiento. Ahí, entre fans y haters, la actriz reflexionó sobre diferentes cuestiones y al final entendió que hay muchas personas que pasan por momentos malos en su vida que proyectan hacia otras personas.

“Siento que soy una abeja y estoy rodeada de la gente abejas. Las abejas nos enfocamos en las flores, en la luz, en trabajar, en reproducir, en crear, y siento que la gente de pronto, hablando de esto de las redes, son moscas, y las moscas se dedican a estar entre la basura, entre la mierda, entre lo feo. Las moscas sólo ven lo feo, si una abeja y una mosca platican al final del día la mosca va a describir su día de pura mierda, pura basura, pura comida. La abeja vio flores, estuvo con mariposas, se enfocó en el Sol, en trabajar en la reina. Eso, para mí, son las críticas en las redes y no los veo mal porque yo en algún momento estuve en ese lugar, porque tú ves el mundo como estás por dentro.

“En algún momento de mi vida, cuando a los 12 años me violaron, me embaracé a los 15, toda esa etapa, yo veía todo mal, era una mosca. Todo para mí estaba mal, tenía muy poca paciencia, sacaba todo el tiempo este lado feo, que es un carácter fuerte, horrible. Cuando veo que alguien me ataca, digo: ‘está en su lado mosca’, y a veces uno es así, está pasándola mal y estás viendo todo mal, yo lo he vivido y es horrible, entonces no lo veo mal, sólo veo que está en su lado mosca. Y cuando le va bien a un proyecto mío creo que son moscas y abejas que les gusta la televisión y el cine, o tal vez les caigo mal, pero les gusta como actúo”, compartió la actriz durante una mesa redonda.

Bárbara de Regil en Rosario Tijeras Cortesía

A Bárbara no la detienen las críticas, ella continúa trabajando y con sus proyectos, y ése es el secreto que tiene Rosario Tijeras, su personaje, quien, si bien tiene una personalidad propia, ha adoptado muchas más cosas de De Regil que la actriz de su personaje.

Creo que más bien yo lo he dejado a Rosario. Ella tiene esta fuerza que tengo yo y tiene estas venas de vivir que tengo yo, he vivido mi vida muy aparte y no soy este personaje. Lo único que me deja Rosario a veces es el tono pero, yo le dejo muchas cosas a ella de mi personalidad. La construyo, conforme voy creciendo y madurando la voy construyendo.

“Aunque Rosario no sigue siendo la misma inocente, no es culta, tiene un poco de ignorancia, no tiene muchas palabras, siempre pone el pecho, siempre vuelve a defender a las personas, aunque la traicionen, siempre sigue creyendo en el amor y Bárbara no, Bárbara sí se defiende, si la traicionan ya no cree. Rosario sigue creyendo. Y si ve alguien el problema va y lo salva y eso está bien lindo de ella… tal vez eso lo aprendo yo de ella, pero más bien yo le meto mucho a Rosario”, explicó.

Rosario Tijeras, para todas las generaciones

Hoy llega la quita temporada de Rosario Tijeras a Netflix y la actriz está convencida de que el personaje al que ha dado vida durante una década es una heroína que más allá de inspirar a las mujeres, también tiene un público entre los más pequeños y eso, considera, es el legado más importante que tiene esta producción.

“Rosario es un personaje que trascendió, y que nunca me imaginé, desde que hice la primera temporada, que fuera a ser tan importante para las personas. Que fuera a ser alguien que se quiere ser. Y de esto me di cuenta un día que hace como seis años que estoy en el hospital de niños con cáncer vestía como Bárbara, y cuando llegué había un niñito que no hablaba hace siete días, estaba enojado porque le habían cortado la pierna. Cuando me vio, dijo: ‘Rosario Tijeras’, y la mamá se echó a llorar, y me dijo: ‘Es que hace una semana no me habla porque está enojado conmigo, que por mi culpa le cortaron su piernita’.

Bárbara de Regil Instagram

“Entonces yo empecé a platicar con el niño y me dice: ‘Es que tú peleas, eres una heroína’ y es un niño que le gustan los videojuegos y le gustan las caricaturas de acción y le gusta Rosario Tijeras. Ahí dije: ‘¡Guau! Rosario está en otro público que yo no me imaginaba’. Ahí empecé como a ver en dónde estaba este personaje y a tomar otras decisiones, de que sea alguien que quisieran ser como ella, que sea alguien que quiere ser una buena persona y que quiere el bien para el mundo, para México, y eso es algo que me gusta dejar, que las mujeres se sientan fuertes, identificadas con Rosario, en cómo es de frontal y cómo le gusta la verdad, y si le gusta amar y que los niños la ven como una heroína”, agregó.

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