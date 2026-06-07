Netflix podría dejar de trabajar con directores que exijan estrenos en cines

Netflix dejó claro que no está dispuesto a cambiar su forma de lanzar películas para complacer a todos los directores. La plataforma sigue apostando por el streaming como su principal negocio y, por ello, podría dejar de colaborar con cineastas que consideren indispensable estrenar sus producciones primero en las salas de cine.

El tema volvió a tomar fuerza después de unas declaraciones de Dan Lin, responsable de la división de películas de la compañía. Sus comentarios muestran una postura más firme que la que Netflix había manejado en años recientes, cuando parecía más abierto a negociar estrenos en la pantalla grande para algunos proyectos.

Imagen de una pantalla con el logo de Netflix y en primer plano un control

Netflix no quiere cambiar su modelo de estrenos

Durante una entrevista con The New York Times, Dan Lin habló sobre los directores que siguen defendiendo los estrenos tradicionales en cines antes de llegar al streaming.

“Hay un grupo de cineastas que todavía quieren estrenos teatrales. Esos son cineastas con los que hemos aceptado que simplemente no trabajaremos”.

La frase deja poco espacio para las dudas. Netflix entiende que algunos directores consideran que una película debe pasar por las salas de cine para tener un mayor impacto, pero la empresa no parece interesada en modificar su estrategia para cumplir con esa condición.

Para la plataforma, el objetivo principal es que sus películas lleguen directamente a los millones de usuarios que tiene alrededor del mundo. Por eso, busca que sus producciones formen parte exclusiva de su catálogo y ayuden a mantener la atención de sus suscriptores.

Una postura diferente a la de años anteriores

Las palabras de Dan Lin contrastan con la forma en que Netflix manejó este tema durante la gestión de Scott Stuber, quien anteriormente encabezó la división cinematográfica de la empresa.

Stuber intentó acercarse a varios directores reconocidos ofreciendo mayores oportunidades de exhibición en salas de cine. Su estrategia buscaba construir puentes con cineastas que valoran la experiencia de la pantalla grande y que no estaban convencidos del modelo de estreno exclusivo en streaming.

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Durante ese periodo llegaron producciones importantes como Roma, de Alfonso Cuarón, y Frankenstein, de Guillermo del Toro. Además, existieron intentos por atraer a figuras tan reconocidas como Christopher Nolan.

Aunque la compañía mantiene esta postura, eso no significa que haya eliminado por completo los estrenos en cines.

En los últimos meses se han presentado algunos casos especiales. Uno de los más comentados es Narnia: The Magician’s Nephew, dirigida por Greta Gerwig, que tendrá una exhibición más amplia en salas antes de llegar a la plataforma.

Algo similar ocurrirá con Las aventuras de Cliff Booth, de David Fincher, que contará con funciones en formato Imax.

Los resultados también influyen en las decisiones

Dan Lin también explicó que la plataforma analiza cuidadosamente cuándo lanzar cada película para llegar al público adecuado.

Sala de cine

Como ejemplo recordó lo ocurrido con Remarkably Bright Creatures. Según contó, la actriz Sally Field sugirió que la película se estrenara durante el otoño para aumentar sus posibilidades de competir en la temporada de premios.

Lin tenía una idea distinta. Consideraba que la mejor fecha era antes del Día de la Madre debido al tipo de historia que presenta la cinta y al público al que iba dirigida.

Finalmente, Netflix optó por esa estrategia y la película logró mantenerse durante un mes dentro del Top 10 de la plataforma.

Netflix acepta que perderá algunas colaboraciones

La compañía sabe que esta postura no será bien recibida por todos los directores. Algunos cineastas seguirán viendo el estreno en salas como una parte fundamental de la experiencia cinematográfica y podrían preferir trabajar con otros estudios.

Especial

Aun así, Netflix parece dispuesta a asumir esa consecuencia con tal de mantener su estrategia enfocada en el streaming.

El propio Dan Lin reconoció que su manera de hablar de estos temas ha provocado algunos momentos incómodos dentro de la industria. Sobre ello comentó: