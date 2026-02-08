¿Quién es el niño al que Bad Bunny le dio su Grammy en el Super Bowl?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 encabezado por Bad Bunny dejó una de sus escenas más comentadas cuando el artista entregó su premio Grammy a un niño sobre el escenario, en un momento que combinó narrativa personal y simbolismo visual dentro de la presentación.

La secuencia ocurrió durante uno de los segmentos centrales del show, donde el cantante —ganador reciente del Grammy a Álbum del Año— apareció sosteniendo el trofeo antes de colocarlo en manos del menor frente a millones de espectadores. La escena generó conversación inmediata en redes sociales.

¿Quién es el niño que apareció en el escenario?

Tras la transmisión, comenzó a circular la identidad del menor que acompañó al artista. Diversos reportes confirmaron que se trata de Lincoln Fox, un actor infantil que ha participado previamente en campañas comerciales y promocionales en Estados Unidos.

El menor ha trabajado desde temprana edad en proyectos publicitarios para marcas como:

Walmart.

Jakks.

Target.

Huggies.

Su presencia en el espectáculo formaba parte de la producción escénica del medio tiempo.

Un niño aparece recibiendo el grammy de Bad Bunny Especial

La escena y su carga simbólica

El momento se desarrolló mientras Bad Bunny hacía referencia a su trayectoria y a la importancia de creer en uno mismo antes de alcanzar el éxito.

Tras el breve discurso, el cantante entregó el Grammy al niño, quien permanecía en el escenario como parte del montaje narrativo.

Minutos después del evento, Lincoln Fox compartió un mensaje en redes sociales junto a un video del espectáculo:

“¡Recordaré este día para siempre! @badbunnypr — fue mi mayor honor”.

Bad Bunny ‘se entrega’ el Grammy

Desde la transmisión en vivo, la escena fue leída como una representación simbólica del propio artista en su infancia.

Esta interpretación se sostuvo en varios elementos del espectáculo:

La presencia del trofeo recién ganado.

El discurso sobre creer en uno mismo.

La interacción directa con el menor.

La narrativa escénica del show incluyó múltiples referencias autobiográficas, lo que reforzó esta lectura entre la audiencia.

El rumor vinculado al caso migratorio

Pese a la confirmación de la identidad del niño, en redes sociales surgió otra versión que vinculaba la escena con el caso de Liam Conejo Ramos, un menor latino que había sido noticia recientemente tras su detención por autoridades migratorias en Minnesota.

La teoría señalaba que la presencia del niño sería un gesto político o una crítica simbólica a políticas antimigrantes; sin embargo, esta interpretación fue descartada por reportes posteriores.

Aclaración desde la producción

Fuentes cercanas al espectáculo y medios especializados señalaron que la intención del segmento no tenía relación directa con el caso de Liam.

El objetivo del momento escénico estaba vinculado a un mensaje aspiracional dirigido a nuevas generaciones, centrado en la idea de alcanzar metas personales.

La participación de Lincoln Fox respondió a un rol actoral dentro de la narrativa visual del show.