Bad Bunny gana Mejor Álbum del Año por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' en los Premios Grammy 2026

Este 1 de febrero se celebró la esperada 68ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, una de las noches más importantes de la música internacional donde se reconocen los trabajos más destacados del último año de la industria musical.

Después de una ceremonia llena de momentos emocionantes, actuaciones espectaculares y grandes emociones, finalmente se reveló al ganador de la codiciada categoría de Mejor Álbum, que históricamente es uno de los galardones más importantes y esperados de toda la noche, ya que suele representar el mejor trabajo creativo y artístico en su conjunto dentro del año musical.

La categoría de Mejor Álbum reunió a una competencia excepcional con artistas de diversos géneros, desde el pop y el rap hasta propuestas alternativas e innovadoras.

Artistas nominados en Mejor Álbum del Año

En la categoría de Mejor Álbum de los Premios Grammy 2026 compitieron ocho trabajos significativos que representan lo más destacado de la música reciente, siendo una de las ternas más reñidas de la noche. Entre estos se encontraban:

“Debí tirar más fotos” – Bad Bunny: Este álbum del artista puertorriqueño Bad Bunny fue uno de los grandes favoritos de la noche. Además de estar nominado a Mejor Álbum, el proyecto también destacó en otras categorías importantes.

“SWAG” – Justin Bieber: Justin Bieber regresó con un álbum que mezcla influencias del pop y el R&B, siendo parte de la lista de nominados por su trabajo más reciente.

“Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter: La cantante y compositora estadounidense Sabrina Carpenter también fue reconocida en esta categoría con su álbum, que recibió elogios por su autenticidad.

“Let God Sort Em Out” – Clipse (Pusha T y Malice): El dúo de rap Clipse, formado por los hermanos Pusha T y Malice, compitió con un álbum de notable regreso que representó una vuelta a sus raíces y una reafirmación de su legado dentro del hip-hop.

“Mayhem” – Lady Gaga: Lady Gaga fue otra de las grandes nominadas con un proyecto aclamado por la crítica por su combinación de estilos y su regreso sólido al pop. “

“GNX” – Kendrick Lamar: El rapero Kendrick Lamar lideró este año la lista de nominaciones con su álbum “GNX”, un trabajo que mezcla rap, narrativa sonora y producción innovadora.

“Mutt” – Leon Thomas: El álbum de Leon Thomas destacó dentro de la nominación por su propuesta única en el género R&B, posicionando al artista como una figura emergente con gran reconocimiento dentro de la industria musical.

“Chromakopia” – Tyler, the Creator: Cerrando la lista de nominados, Tyler, the Creator compitió con un proyecto que combina elementos experimentales del sonido alternativo y creativo que lo ha caracterizado durante su carrera.

Bad Bunny gana Mejor Álbum del Año

Tras una votación cerrada, el ganador de la categoría Mejor Álbum en los Premios Grammy 2026 fue anunciado y el reconocimiento fue para Bad Bunny.

​"Gracias a La Academia, a las personas que han creído en mí, a las personas que me ayudaron a hacer este disco. Gracias mami por parirme en Puerto Rico. Quiero dedicar este disco a todas las personas que tuvieron que irse de su tierra para seguir sus sueños (...), gracias por tanto amor, los quiero, a todos los latinos en el mundo entero y los artistas que estuvieron antes. Muchas gracias".

