Boda que aparece en el show de medio tiempo de Bad Bunny fue REAL: representante

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 encabezado por Bad Bunny dejó múltiples elementos visuales que generaron conversación digital, pero uno de los más comentados fue la escena de una boda que apareció brevemente mientras el artista recorría el escenario.

De acuerdo con un reporte de Variety, que cita directamente al equipo del cantante, el momento no fue una representación ficticia: la boda mostrada durante la presentación sí fue real.

La confirmación llegó horas después de la transmisión, cuando fans ya analizaban la escena cuadro por cuadro.

Un escenario inspirado en Puerto Rico

El show abrió con una escenografía que recreaba un pueblo de estética puertorriqueña, construido como una narrativa visual que acompañó los primeros números musicales.

Calles, fachadas coloridas y estructuras móviles formaban el recorrido que el artista atravesó mientras cantaba y bailaba, rodeado de bailarines y performers que daban vida al entorno.

La puesta en escena funcionó como introducción al concepto cultural del espectáculo, integrando identidad visual caribeña desde los primeros minutos.

La boda de Bad Bunny en el medio tiempo fue real Especial

El momento que pasó casi desapercibido

Fue en medio de ese recorrido cuando apareció la escena que detonó conversación posterior: una pareja contrayendo matrimonio dentro del “pueblo” escenográfico.

El momento ocurrió mientras Bad Bunny avanzaba entre coreografías y cambios de cámara, por lo que para muchos espectadores pasó como un detalle escénico más dentro del montaje.

Sin embargo, capturas posteriores difundidas en redes enfocaron la ceremonia con mayor claridad.

Confirmación desde el equipo del artista

Según el informe citado por Variety, el representante del cantante confirmó que la boda no formaba parte de un acto simbólico o coreográfico.

Se trató de una ceremonia real realizada durante el espectáculo, integrada como parte de la narrativa visual del show.

Hasta ahora no se han revelado datos sobre la pareja que participó en la ceremonia, ni detalles logísticos sobre cómo se organizó el enlace dentro de un evento televisivo de escala global.

