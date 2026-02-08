¿Bad Bunny le dio su Grammy a Liam Conejo Ramos? Esto es lo que debes saber

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 protagonizado por Bad Bunny dejó múltiples momentos comentados, pero uno de los que más conversación generó ocurrió cuando el artista apareció en el escenario acompañado de un niño mientras sostenía su premio Grammy.

La escena fue proyectada en las pantallas gigantes del estadio, donde también pudo leerse la palabra “Conejo” en un cartel, elemento que detonó interpretaciones inmediatas entre espectadores y usuarios de redes sociales.

La escena que detonó las teorías

Durante el segmento, el cantante —cuyo apodo artístico está ligado a la figura del conejo— compartió el escenario con el menor mientras alzaba el galardón que obtuvo recientemente.

El momento coincidió con un discurso breve en el que hizo referencia a su familia en Puerto Rico, señalando que lo observaban desde casa a través de la transmisión televisiva.

La combinación de elementos visuales activó lecturas diversas:

La presencia del niño.

El premio Grammy en escena.

El cartel con la palabra “Conejo”.

Todo ello dentro de uno de los segmentos más íntimos del espectáculo.

La teoría vinculada al caso migratorio

Poco después de la transmisión, algunos usuarios comenzaron a vincular la escena con el caso de Liam Conejo Ramos, un niño latino que habría sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Bajo esta interpretación, el gesto de Bad Bunny habría funcionado como una crítica simbólica a las políticas antimigrantes del país.

La lectura alternativa: un guiño autobiográfico

En paralelo, otros usuarios comenzaron a difundir una interpretación distinta.

Según esta versión, el niño representaría al propio Bad Bunny en su infancia, dentro de una narrativa de superación personal integrada al show.

Esta teoría cobró fuerza por dos elementos:

El discurso donde menciona a su familia en Puerto Rico viendo los premios.

El gesto de entregar el Grammy al menor.

El discurso de creer en sí mismo

Fotografías de archivo alimentan la teoría

Usuarios compartieron imágenes del cantante cuando era niño para respaldar la hipótesis autobiográfica.

En una de las fotografías más difundidas, se observa al artista usando una playera similar a la del menor que aparece en el espectáculo.

La comparación visual fue utilizada para sostener que el momento simbolizaba un diálogo entre su presente y su pasado.

Bad Bunny de niño Especial

¿Quién es el niño al que Bad Bunny le da un Grammy?

En medio de la presentación, el ganador del Grammy al Álbum del Año entregó de forma simbólica su trofeo a un niño identificado como Lincoln Fox, escena que rápidamente captó la atención del público y de la transmisión televisiva. Tras el show, el artista compartió en su cuenta de Instagram un video de ese instante dentro del halftime.