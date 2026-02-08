Cosas de la tecnología

Desde siempre he tenido la pasión de buscar éxitos de los deportistas mexicanos, recuerdo, en mi infancia, la madrugadora llegada del Excélsior a casa, con el inconfundible sonido del periódico que volaba sobre la barda para aterrizar en el garaje, me parecía algo maravilloso la habilidad de aquellos repartidores que, en sus bicicletas, con un altero pesado de cientos de periódicos, podían mantener el equilibrio y hacer puntuales lanzamientos, para, a toda velocidad, hacer entrega, muchas veces aún de noche, con las muy esperadas noticias, sobre todo en aquellos tiempos en los que los medios tradicionales eran los únicos en los que podíamos enterarnos de las novedades.

Ahora, y gracias a la tecnología, podemos seguir, desde todos los rincones del planeta, puntualmente, todos los cotejos deportivos, incluso verlos y casi hacernos sentir que estamos en el recinto en cuestión, una maravilla de la tecnología.

Este día estuve pendiente del desarrollo de la serie Copa Davis entre el país local, Grecia, enfrentando a México, una serie que en el papel es totalmente favorable a los helénicos, pues tienen al gran Stefanos Tsitsipas, jugador que viene regresando de una notable baja de juego por lesión, pero que ha llegado a estar entre los mejores del planeta en los rankings de la ATP, incluso llegando a ser tres del mundo en agosto de 2021, ahora está en la posición 33, lo que plantea una enorme diferencia, si consideramos que nuestro mejor tenista es el yucateco Rodrigo Pacheco, que actualmente está en la posición 222. Pacheco tuvo una buena actuación y ganó el primer punto ante Stefanos Sakellaridis, 275 de la ATP, 6-2, 4-6, 6-3, una magnifica actuación sin duda, en el segundo punto, Tsitsipas hizo valer su gran calidad para derrotar 6-3 y 7-6 al zacatecano Alan Magadán, que a pesar de ser el 817 del ranking, le hizo un buen partido.

Francamente que es casi imposible pensar en un triunfo de los nuestros cuando mañana se jueguen los puntos de dobles, más los dos de singles, en caso de ser necesario, pues la serie es a ganar tres puntos, más nunca hay nada escrito. Suerte para los nuestros, la van a necesitar.

Por lo pronto, a disfrutar del Super Bowl LX, del cual comentaremos en este espacio, así como de la Serie del Caribe, que ha sido todo un éxito.

Una gran felicitación a Guadalajara, Jalisco, por haberla llevado a cabo en calidad de bateador emergente, lo hicieron de maravilla.