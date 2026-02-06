Vacunación casa por casa contra el sarampión arranca el domingo en CDMX

Con “barrido territorial y vacunación casa por casa”, y módulos fijos y móviles el próximo domingo 8 de febrero arranca formalmente el reforzamiento de la campaña de vacunación contra el sarampión, ante el aumento de casos de contagio en la Ciudad de México.

Excélsior publicó el 4 de enero pasado que los casos pasaron de 40 durante la primera semana de enero a 113 al corte del 3 de febrero.

Más de 2 mil puntos de vacunación

Vacuna contra el sarampión Cuartoscuro

Ante ello, este viernes la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada precisó que la estrategia masiva que prepara su gobierno y que adelantó el martes, contempla más de 2 mil puntos de inmunización en módulos fijos y móviles, que serán instalados en el sistema de transporte público y centros de salud, entre otros.

Además, se habilitarán brigadas móviles que recorrerán colonias con un esquema de barrido territorial y vacunación casa por casa.

Serán 200 colonias por día

Se busca llegar a personas que no han podido acudir a vacunarse o que desconocen su esquema de inmunización.

Muere bebé por sarampión Especial

Habrá módulos fijos y otros itinerantes. Estamos muy organizados para cubrir toda la ciudad colonia por colonia”, añadió Brugada, al detallar que se visitarán alrededor de 200 colonias por día como parte de los “barridos territoriales” explicó.

Agregó que lo que se busca es ampliar la cobertura, sobre todo entre la población menor de 49 años de edad, donde actualmente se concentra la mayoría de los casos detectados.

Esta primera etapa de la campaña estará enfocada exclusivamente en la prevención mediante vacunación, dijo la Jefa de Gobierno.

Sin embargo, no descartó que se adopten medidas adicionales si el brote se intensifica.

Vacunas

La primera fase es la prevención con vacuna. Si esto sigue, estaremos tomando otras medidas. Pero lo principal es que la gente se vacune”, sostuvo.

La mandataria capitalina aseguró que en 2025 la ciudad logró contener los contagios y que actualmente el número de casos es menor en comparación con otras entidades del país, lo que atribuyó a una respuesta sanitaria temprana.

El esfuerzo debe redoblarse, insistió

La cantidad de casos en la ciudad es mínima frente a otros estados. Eso significa que hicimos bien el trabajo, pero ahora lo tenemos que hacer mejor”, expresó.

Finalmente, buscó reducir el temor de algunos sectores ante la aplicación del biológico y reiteró que se trata de una medida sencilla pero fundamental para cortar la cadena de transmisión.

La vacuna no duele, es sólo un piquetito. Lo importante es protegernos”, concluyó.

