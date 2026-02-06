Detienen a 'El Flaco', operador de Los Salazar, grupo afín al cártel de Sinaloa

Autoridades federales en colaboración con autoridades de Querétaro detuvieron a Diego 'N', alias El Flaco, quien era operador del grupo criminal Los Salazar, a fin al cártel de Sinaloa, luego de una investigación de cuatro meses por parte de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar).

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de El Flaco y detalló que la captura del operador de Los Salazar se dio durante un operativo en Querétaro en el que se realizaron 12 cateos simultáneos, los cuales fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Querétaro.

Las labores de inteligencia que realizó la unidad especial de la Marina incluyeron análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles, lo que permitió la localización de Diego 'N' junto con otros miembros de dicho grupo criminal tras cuatro meses de investigación.

'El Flaco', operador de Los Salazar tras ser detenido. Especial

"En seguimiento de líneas de investigación respecto a una célula criminal con operación en la capital de Querétaro, los agentes implementaron recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles que permitieron recabar datos de prueba suficientes mediante los cuales un juez de control liberó las órdenes de cateo para intervenir los domicilios", indicó la SSPC.

Tras los 12 cateos simultáneos realizados por autoridades federales y estatales fueron detenidas en total 30 personas, entre las que se ubica Diego 'N', El Flaco, quien, de acuerdo con las investigaciones, coordinaba la venta y distribución de droga en la capital de Querétaro, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento

De los 30 detenidos tras los 12 cateos ejecutados en la capital de Querétaro, 21 son hombres y nueve mujeres. A los detenidos se les aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

Miembros de Los Salazar detenidos en Querétaro. Especial

