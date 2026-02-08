"El baile es repugnante": Donald Trump critica show de Bad Bunny en el Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 continúa generando reacciones más allá del ámbito musical. Esta vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció públicamente en redes sociales para expresar su postura sobre la presentación encabezada por Bad Bunny.

A través de un mensaje difundido en sus plataformas digitales, Trump lanzó críticas directas al contenido del espectáculo, su ejecución escénica y su representación cultural dentro del evento deportivo.

El mensaje publicado en redes

En su declaración, el mandatario calificó el show de forma negativa y cuestionó su pertinencia dentro de uno de los eventos televisivos más vistos de Estados Unidos.

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”.

El mensaje fue replicado rápidamente por medios políticos y de entretenimiento, ampliando la conversación digital en torno al espectáculo.

¿No apto para niños? Donald Trump critica el idioma y el contenido

Trump también señaló el uso del español dentro de la presentación como uno de los elementos que, desde su perspectiva, dificultaron la conexión con la audiencia.

“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo”.

Además, cuestionó la propuesta coreográfica del espectáculo y su exposición ante audiencias familiares.

“El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo”.

Sus declaraciones retomaron una línea de crítica cultural que ya ha aparecido en reacciones políticas a otros shows de medio tiempo en años anteriores.

Donald Trump contra los medios y la NFL

Donald Trump extendió sus comentarios hacia la organización del evento y su cobertura mediática.

“Este ‘espectáculo’ es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día”.

También añadió críticas hacia la prensa:

“Recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real”.

La declaración incluyó, además, una referencia a reglas deportivas de la liga.

“La NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio”.

El cierre del mensaje

Trump concluyó su publicación retomando su lema político más conocido:

“HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO”.

La frase ha sido utilizada de forma recurrente en sus posicionamientos públicos, tanto políticos como culturales.