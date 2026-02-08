Medirse a Botvinnik era enfrentar a un tanque

Hay mucho terreno por explorar en la herencia de los clásicos. Nos legaron un tesoro combinatorio de conceptos, planes, estrategia, ideas que descubrieron individualmente en el juego posicional incluso formas de calcular y entrenar. Espero que el lector aficionado se haya deleitado con los dos juegos victoriosos del gran maestro ruso-húngaro Andor Lilienthal sobre José Raúl Capablanca e Igor Bondarevski. Hoy presentamos un tercer juego de Lilienthal que gravitó en su caminó hacia el título de campeón de la URSS en 1940. Batió a Mikhail Botvinnik El Patriarca. Enfrentar a Botvinnik “era como luchar contra un tanque”, expresó Lilienthal, quien fue uno de los diez mejores jugadores del mundo si consideramos su presencia en el Torneo de Candidatos de 1950 celebrado en Budapest.

Su ajedrez se fortaleció durante su estancia en París, en el famoso Café de la Régence, al que asistía el músico y ajedrecista André Danican Philidor y el pensador Dennis Diderot, entre muchos otros personajes. Al eslavo Alexander Alekhine le informaron que había un joven de origen judío que era imbatible en el blitz. Lilienthal era carismático. Jugaron en París un pequeño match de cuatro partidas con score adverso de 3-1 para Alekhine. Solicitó la revancha y Lilienthal no se la concedió porque deseaba disfrutar a plenitud ese momento. Establecieron amistad. Poco después Alekhine le pagó la inscripción a un torneo y cuando Lilienthal quiso devolverle la ayuda con el dinero del primer premio aquél le respondió generosamente: “Páguemelo cuando sea gran maestro”…

Final de Speed Chess en Londres. El noruego Magnus Carlsen y el iraní francés Alireza disputan hoy la gran final del Speed Chess patrocinado y organizado por Chess.com. Derrotaron 19-17 al ruso Dennis Lazavik e Hikaru Nakamura 15-13 en singular duelo de rápido, blitz y bullet en segmentos cargados espectacularidad y dinamismo de 90, 60 y 30 minutos.

Blancas: Andor Lilienthal, Rusia. Negras: Mikhail Botvinnik, Rusia. India de Dama, V principal, E19. R–17, Campeonato Nacional de Rusia, Moscú, 27–09–1940. 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Los Rayos X de ambos alfiles tocan las torres de a8 y h1. 5...Ae7 6.0–0 0–0 7.Cc3 Ce4 8.Dc2 Cxc3 9.Dxc3 d6 10.Dc2 f5 11.Ce1 Cc6 12.d5 exd5 13.cxd5 Cb4?+- Preferible 13...Ce5 14.Af4 Dd7 15.Tc1 Aa6±. Al instalarse el caballo en b4 si bien agrede a la dama blanca, deja potencialmente que las blancas se apoderen de la columna semiabierta c. El error posicional de Botivinnik será castigado con un juego preciso estratégico y táctico. 14.Dd2 a5 15.a3 Ca6 16.b4 El lance evita que el Caballo puede adueñarse del puesto de avanzada c5. 16...Af6 17.Ab2 Dd7 18.Axf6+- Txf6 19.Cd3+- a4 (19...c5 20.dxc6 Axc6 21.Ce5 dxe5 22.Dxd7 Axd7 23.Axa8+-) 20.Tac1 Lilienthal toma el control de la columna y la torre toca el peón retrasado c7. Las blancas torres están conectadas y las piezas poseen mayor elasticidad que las negras cuyo caballo en la banda representa clara desventaja. 20...Df7 21.Cf4 Ac8 22.Tc3 Ad7 23.Tfc1 h6 (23...g5? 24.Ce6 Y no es posible capturar el caballo, porque el Ag2 captura la Ta8.] 24.h4! El lance lo avalaría AlphaZero o Stockfish 18. Gana espacio amenaza h5 y el C puede saltar a la cabeza de playa g6, casilla debilitada y desprotegida por jugar h6. 24...Ta7 En posición perdida Botvinnik realiza un lance lógico y fallido: defender c7. Una vez que se rompe el cascarón del juego posicional no es posible repararlo, excepto por un blúnder del jugador dominante. 25.h5 Ta8+- 26.Te3 Un buen lance que responde a la estrategia general de controlar la columna central. La intención no es otra que invadir la 7a con Te7 una vez que el Caballo haya saltado a g6. Pero era posible: 26.e4 Tf8 27.Te1 fxe4 28.Axe4 Af5 29.Tce3+-. 26...Rh7 Las negras en situación crítica han perdido la brújula. 27.Tcc3± Tb8 Sin ninguna perspectiva que active el caballo. 28.Dd3 Ta8 29.Cg6 Txg6 (29...Dg8 30.Te7 Ae8 31.Te6 Axg6 32.hxg6+ Rxg6 33.Ah3+-) 30.hxg6+ Rxg6 31.Te6+ Rh7 (31...Axe6 32.dxe6 Dxe6 33.Axa8+-) 32.g4 c5 (32...Te8 33.gxf5 b5 34.f6+ g6 35.Txe8 Dxe8 36.Df3+-) 33.b5 Cc7 34.gxf5! Cxb5 35.f6+ Rg8 36.Tc4 Te8 37.Tg4 g5 (37...Axe6 38.dxe6 Dxf6 39.Dxb5+-) 38.Txe8+ Axe8 39.Te4 Rf8 40.Te7 Dg6 (40...Dxf6 41.Txe8+ Rxe8 42.Dxb5+ Rf7 43.Dxb6+-). 41.Ae4 Dh5 42.Af3! El remate final de Lilienthal con el cálculo preciso 42...Dg6 (42...g4 las blancas dan jaque mate en cuatro jugadas: 43.Dh7 Dh2+ 44.Rxh2 g3+ 45.Rxg3 Cd4 46.Dg7++) 43.Txe8+ Negras abandonan. 1-0. Si: 43...Rxe8 (43...Dxe8 44.Dh7 Df7 45.Dxh6+ Rg8 46.Ah5 Dh7 47.Dxg5+ Rf8 48.Ag6 Dh8 49.Df5 con mate en cuatro. 49...Ca7 50.De6 Dxf6 51.Dxf6+ Rg8 52.Df7+ Rh8 53.Dh7++] 44.Dxg6++- 1–0.