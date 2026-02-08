¿Y los memes? Estos son los mejores del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

Llegaron los memes del Super Bowl 2026, frescos, casi acabados de salir del horno. A continuación te presentamos algunos de los memes que salieron durante el medio tiempo de este Super Bowl.

El Super Bowl 2026 se enfrentaron los Halcones Marinos de Seattle contra los Patriotas de de Nueva Inglaterra.

Bad Bunny llenó de energía latina el medio tiempo del Super Bowl, y le mostró al mundo cómo es la vida de todos en Latinoamérica. Los memes entendieron la vibra del momento.

Una América Latina unida, que nos llevo a las lágrimas, verdaderamente.

Por supuesto, la potencia del mensaje y la impecable presentación de Bad Bunny se ganó un lugar en la historia.

¿Qué haces? Pues recordando el pasado, de que todos hemos sido el niño dormido en unas sillas en una fiesta.

Claro que sí, mi gente latino, lo que nos une, y así es cómo somos:

Honestamente, sólo vine por Bad Bunny, lo demás es lo de menos.

Por supuesto, ya hay quien está haciendo sus peticiones para el próximo año.

Siempre tan amigas, siempre tan rivales, sólo somos América Latina unida, gracias a Bad Bunny

El Señor de los Anillos conoce al medio tiempo del Super Bowl: