"Yo cantaba peor en RBD": Poncho Herrera defiende presentación Bad Bunny

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX provocó una ola inmediata de reacciones en redes sociales.

Mientras distintos personajes mediáticos aplaudieron la propuesta artística y el mensaje del puertorriqueño, otras no dudaron en cuestionar su desempeño sobre el escenario.

En medio de la conversación polarizada, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Alfonso Herrera, quien salió en defensa del artista.

Las celebridades que se pronunciaron sobre el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl Grosby

Alfonso Herrera defiende a Bad Bunny

A través de la red social X, el exintegrante de RBD respondió a un comentario crítico sobre la presentación de Bad Bunny, en el que se cuestionaba su capacidad vocal pese a reconocer que había sido un buen show.

Herrera reaccionó con ironía al señalar que él mismo cantaba peor en sus años con RBD, para luego subrayar lo que consideró verdaderamente relevante del medio tiempo.

Alfonso Herrera defiende a Bad Bunny y destaca el mensaje de su show Capturas de X

Para el actor, más allá de cualquier debate técnico, lo esencial del espectáculo fue el mensaje cultural y social que Bad Bunny llevó al escenario del Super Bowl, uno de los espacios de mayor exposición mediática a nivel mundial.

Entre las personalidades que también expresaron su respaldo se encontraron Ricky Martin, Maluma y Residente, quienes a través de redes sociales aplaudieron tanto la propuesta artística como la representación de la identidad latina en el evento.

Donald Trump y Bad Bunny Especial

En contraste, el show no fue bien recibido por todos. El expresidente Donald Trump se pronunció de forma crítica y reprobó la presentación, alineando su postura con sectores conservadores que cuestionaron el contenido político del medio tiempo.

Trump señaló que el espectáculo se alejó del entretenimiento para convertirse en una declaración ideológica, lo que reavivó el debate sobre la presencia de mensajes sociales y políticos en eventos deportivos de alcance global como el Super Bowl.