Ningún partido puede ser un paraguas para delinquir: Sheinbaum tras detención del alcalde de Tequila

Tras la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, quien es acusado de extorsión y de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que ningún partido político y mucho menos Morena puede ser "un paraguas para delinquir".

Durante su mañanera de este viernes desde Michoacán, la mandataria aseguró que el Operativo Enjambre -que ha llevado a la detención de diversas autoridades- y la captura de ayer del presidente municipal de Tequila no se desprende directamente de una investigación contra funcionarios públicos, sino que derivan de denuncias ciudadanas y en el caso particular de Diego Rivera, también por parte de empresarios.

"No es que haya una investigación a funcionarios, sino que se da a partir de las denuncias", dijo la mandataria, quien agregó que una vez que se reciben éstas se hace una investigación y si hay pruebas el caso se presenta ante un juez.

La presidenta reveló que en el caso del alcalde de Tequila ella misma recibió denuncias por parte de empresarios de la zona y de ciudadanos, quienes se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal.

"En el caso de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, se recibieron muchísimas denuncias al gabinete de seguridad del gobierno de México y obviamente a la Fiscalía General de la República. Muchas denuncias ciudadanas, y a partir de ahí es que inician la investigación, si se encuentra que hay en efecto pruebas suficientes para abrir una carpeta de investigación y presentarla ante un juez para que dé una orden de aprehensión entonces se procede", comentó Sheinbaum.

Alcalde de Tequila, sin investigaciones antes de asumir el cargo

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, detenido ayer por extorsión y nexos con el crimen organizado, no tenía ninguna carpeta de investigación previa a asumir el cargo y cuando fue elegido como candidato de Morena a la presidencia municipal.

La mandataria explicó que la única fuente de información sobre antecedentes delictivos son las fiscalías estatales y la propia Fiscalía General de la República y en ninguna de ellas Diego Rivera tenía una carpeta de investigación abierta o indicios de nexos criminales.

"La respuesta fue negativa de todos los casos de los candidatos. No hay otro elemento que uno pueda tener más que la información de las autoridades, en ese caso tanto de las fiscalías estatales como la Fiscalía General de la República.

"No había ninguna carpeta de investigación ni ningún indicio de que pudiera haber vínculo con la delincuencia o que al llegar iba a hacer actos de corrupción. Malo sería que una vez que uno sabe no actúe, entonces ya que hubo las denuncias se hace la investigación y vino la detención el día de ayer", puntualizó.

