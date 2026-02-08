De Residente a Maluma: famosos celebran el halftime de Bad Bunny en el Super Bowl XL

Más allá del espectáculo sobre el escenario, el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX provocó una ola inmediata de reacciones entre celebridades y figuras del entretenimiento.

Mientras el artista puertorriqueño ofrecía una presentación cargada de música y mensajes políticos, distintas estrellas recurrieron a sus redes sociales para comentar, celebrar y compartir su entusiasmo por el show.

Entre los famosos que no solo asistieron al evento, sino que también se sumaron a la conversación digital, estuvieron Kim Kardashian, Lewis Hamilton, Justin Bieber y J Balvin, cuyas publicaciones contribuyeron a amplificar el impacto del espectáculo mucho más allá del estadio.

"Together we are America” AFP

Mensajes, ovaciones y apoyo global para Benito

Maluma se sumó a las reacciones en redes sociales y compartió una historia en Instagram en la que mostró que estaba viendo el medio tiempo del Super Bowl.

En la imagen se apreciaba la transmisión del show en su televisor, acompañada del mensaje “orgullosamente latino”, con el que expresó su apoyo y celebración por la participación de Bad Bunny en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Maluma reacciona al medio tiempo. IG @Maluma

René “Residente” también reaccionó al medio tiempo de Bad Bunny con un mensaje cargado de significado. A través de Instagram, el rapero puertorriqueño compartió una serie de fotografías en las que aparece junto a Benito en distintas ocasiones, acompañadas del mensaje “Orgulloso de ti x100pre”.

La publicación tuvo un peso especial debido a que Residente, al igual que Bad Bunny, ha utilizado su música como una plataforma para denunciar las problemáticas sociales y políticas de Puerto Rico. Su mensaje fue leído como un gesto de respaldo entre artistas que han convertido el escenario y la palabra en herramientas de protesta y conciencia social.

Otro de los famosos que reaccionó al show fue Jimmy Fallon, con quien Bad Bunny ha hecho mancuerna en distintas ocasiones dentro de Saturday Night Live.

El conductor compartió una imagen en la que aparece usando un sombrero boricua, sosteniendo un coco y acompañando la escena con la frase “Debí tirar más fotos”, en clara referencia al tema interpretado durante el medio tiempo.

El crítico de cine y creador de contenido Javier Ibarreche también utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre el medio tiempo de Bad Bunny.

A través de varias historias, Ibarreche señaló que la sola presencia de Benito en el Super Bowl ya era, en sí misma, un acto político, y destacó el cierre del show con la frase “God Bless América”, subrayando el acento en América como un concepto continental y no limitado a Estados Unidos.

Además, hizo referencia al momento en el que Bad Bunny aludió —de manera simbólica— a la idea de América como un continente diverso, reforzando el mensaje de identidad y pertenencia latinoamericana que atravesó toda la presentación.

Javier Ibarreche Instagram @JavierIbarreche

La actriz Karla Souza también expresó su entusiasmo por el medio tiempo de Bad Bunny a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, compartió imágenes del show acompañadas de mensajes de celebración, en los que calificó la presentación como “el mejor half time show” que ha visto y aplaudió con un contundente “¡Bravo!” la energía y el impacto del espectáculo.

Karla Souza reacciona al medio tiempo. IG @KarlaSouza

Ricky Martin también reaccionó al medio tiempo y, a través de sus redes, agradeció a Bad Bunny por hacerlo parte del show.

El cantante destacó lo especial que fue compartir el escenario con su compatriota y coincidir con Lady Gaga en un momento que calificó como inolvidable.

Alfonso Herrera también se pronunció sobre el medio tiempo de Bad Bunny y utilizó su cuenta de X para celebrar la presentación. El actor destacó la fuerza del show y reconoció el impacto cultural del mensaje que el artista llevó al escenario del Super Bowl LX.