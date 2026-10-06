¡Aleks Syntek está de regreso! Anuncia concierto gratuito con todos sus éxitos

Aleks Syntek regresa a los escenarios y tiene una cita muy especial con sus fans, pues anunció que ofrecerá un concierto gratuito en Tabasco como parte de uno de los festivales más esperados de la región.

Si eres fan del cantante, ve preparando la agenda, porque podrás disfrutar en vivo de sus grandes éxitos sin costo.

Este anuncio llega luego de que el cantante comentara que ya no volvería a ofrecer conciertos de entrada libre, tras los acontecimientos registrados en septiembre en la alcaldía Benito Juárez, que generaron polémica y una ola de comentarios en redes sociales.

Ahora, Aleks Syntek volverá a encontrarse con su público como parte de la 15ª edición del Festival del Chocolate Tabasco, que cada año se realiza en Villahermosa.

Aleks Syntek anuncia concierto gratuito

La noticia se dio a conocer a través de un mensaje que el cantante compartió en las redes sociales del festival, donde confirmó que será parte de esta celebración.

“Amigos de Tabasco, voy a estar festejando con ustedes los 15 años de chocolate en esta gran fiesta. Con mis canciones, 35 años de carrera musical en el Total Syntek Tour con todos mis éxitos. Agradezco a todo el gobierno que me ha dado estas facilidades para presentarles este show y que la pasemos increíble entre chocolate y rock and roll. Allá los veo”.

Con esta presentación, el cantante celebrará junto a sus seguidores sus 35 años de trayectoria musical, además de llevar su Total Syntek Tour a esta fiesta.

¿Cuándo es el concierto de Aleks Syntek en 2026?

Si te gustaría ser parte de esta presentación, el concierto gratuito de Aleks Syntek será el domingo 15 de noviembre de 2026.

La cita será en el Parque Tabasco, específicamente en el Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco, en Villahermosa.

El evento es organizado por el Gobierno de Tabasco, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, y la entrada será libre.

Reacciones del público por el concierto de Aleks Syntek

El anuncio no pasó desapercibido entre los seguidores del cantante, quienes rápidamente reaccionaron a la publicación en redes.

Hasta el momento, el mensaje suma alrededor de 4 mil 800 reacciones y más de 200 comentarios, donde algunos fans han expresado su emoción por acudir al evento y escuchar en vivo algunas de las canciones más conocidas del cantante.

Aleks Syntek asistió como invitado al concierto de Hombres G, en el Estadio GNP con su espectáculo “Gracias, México Tour” (2025). Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Para quienes disfrutan de su música, esta presentación será una oportunidad para cantar sus éxitos y celebrar sus 35 años de carrera musical en medio de la fiesta del chocolate y el rock and roll.