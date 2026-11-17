José Eduardo Derbez volvió a llamar la atención en redes sociales luego de que comenzaran a circular fotografías en las que aparece con Mariana BO, DJ y productora musical mexicana. Las imágenes despertaron comentarios entre los usuarios, especialmente porque el actor anunció recientemente el fin de su relación con Paola Dalay, madre de su hija Tessa.

Foto: Instagram ultramexico

La cercanía entre ambos no pasó inadvertida. En una de las fotografías que compartió la artista en Instagram, se observa al hijo de Eugenio Derbez abrazándola por la cintura mientras ella posa a su lado. También han compartido algunas actividades y salidas nocturnas, lo que provocó especulaciones sobre un posible romance.

Sin embargo, Mariana ya habló sobre su relación con el actor y explicó en qué punto se encuentran actualmente.

Foto: x @TuTiaSandra

¿José Eduardo Derbez y Mariana BO tienen una relación sentimental?

En entrevista con Ventaneando, Mariana Bo confirmó que ha compartido varios momentos con José Eduardo Derbez, aunque aclaró que actualmente mantienen una relación de amistad.

La DJ recordó que lo invitó a celebrar su cumpleaños, ocasión en la que el actor organizó una cena y tuvo un detalle especial con ella. Días después, él le propuso realizar una actividad que nunca había experimentado: practicar tiro. “José Eduardo es muy lindo, es un gran amigo. Yo era más amiga de Vadhir antes por la música y eso”, comentó, al recordar también la cercanía que tuvo anteriormente con el hermano del actor por sus intereses en común dentro de la industria musical.

Sobre la posibilidad de que su relación con José Eduardo evolucione, la productora musical no descartó que algo pueda suceder más adelante, pero dejó claro que por ahora prefiere disfrutar de su soltería, conocer personas y pasar buenos momentos sin apresurarse a establecer un compromiso.

Foto: Instagram djmarianabo

¿Quién es Mariana BO?

Su nombre artístico es Mariana BO, pero su nombre completo es Sandra Mariana Borrego Robles. Es originaria de Culiacán, Sinaloa, y se ha abierto camino en la escena internacional de la música electrónica gracias a una propuesta que combina su preparación como violinista con ritmos electrónicos.

De acuerdo con la información de Traffic Artist Agency, su proyecto musical integra elementos de la música clásica con sonidos de alta intensidad, especialmente del techno, hard techno y hard bounce.

Mariana Bo es una DJ y productora mexicana que ha conseguido posicionarse dentro de la escena internacional del techno. Su propuesta musical tiene como punto de partida su preparación en violín clásico, formación que combinó con la música electrónica para desarrollar un estilo propio.

Foto: Instagram djmarianabo

A lo largo de su carrera ha experimentado con distintas vertientes del género, entre ellas el hard techno, trance y hardgroove, sonidos con los que ha conectado especialmente con las nuevas generaciones de seguidores de la música electrónica.

Uno de los acontecimientos más importantes de su trayectoria ocurrió cuando se convirtió en la primera mujer mexicana en presentarse en el escenario principal de Tomorrowland, en Bélgica. Este logro marcó un precedente para su carrera y fortaleció su presencia en festivales internacionales.

También ha formado parte de carteles de importantes encuentros musicales como Ultra Music Festival Miami, Electric Daisy Carnival (EDC) en México y Las Vegas, Daydream Festival en México y Bélgica, así como Sunburn Festival en India.

En sus presentaciones, Mariana ha incorporado elementos de percusión en vivo mediante el finger drumming, técnica con la que utiliza sus dedos para crear ritmos sobre controladores electrónicos. Esta propuesta ha añadido mayor intensidad a sus sets y también se refleja en sus producciones de estudio.

Su trabajo ha recibido el reconocimiento de figuras destacadas del techno, entre ellas Indira Paganotto y Reinier Zonneveld. Además, como parte de su evolución musical, prepara el lanzamiento de dos EP bajo el sello discográfico Filth on Acid.

Foto: IG

De esta manera, Mariana BO ha construido una carrera en la música electrónica que la ha llevado a importantes escenarios internacionales y, ahora, su nombre vuelve a generar conversación por las fotografías y encuentros que ha protagonizado junto a José Eduardo Derbez.