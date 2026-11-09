¿Por eso terminaron? Paola Dalay revela que quería casarse con José Eduardo Derbez: "tenía tema con eso"

José Eduardo Derbez y Paola Dalay hace apenas unos días confirmaron lo que llevaba meses siendo rumores: decidieron terminar su relación después de 7 años juntos y una hija en común. Sin embargo, ambos no han revelado la razón por la que tomaron esta decisión.

A pesar de que el actor y la influencer han negado que se deba a infidelidades, recientemente se le cuestionó a José Eduardo Derbez si la razón de su separación era porque no se quiso casar con la madre de su hija, a lo que el famoso detalló que esa no era la razón y que habían llegado a un acuerdo de no llegar al altar.

IG jose_eduardo92

Paola Dalay revela que quería casarse con José Eduardo Derbez

Sin embargo, Ventaneando platicó con Paola Dalay y ella aseguró que sí quería casarse en algún momento con el hijo de Eugenio Derbez.

“Te lo voy a confesar, yo siempre me quise casar y José Eduardo tenía más tema con eso, no sé por qué, pero después de tanto platicarlo dije: ‘ya, por algo no se dan las coas’. Yo estaba bien ya al último, pero sí me gustaría casarme en algún momento, si se da”.

Paola Dalay también fue clara al mencionar que el fin de su relación no ocurrió en el momento en el que subieron el video para revelar que estaban separados, si no que la decisión se tomó hace meses.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez. @jose_eduardo92

“No fue una decisión que se tomó y luego se subió el comunicado, fue algo que se platicó y se acordó desde hace varios meses. Ya lo que la gente quiera creer no depende de mí y estoy tranquila, José Eduardo también. Siempre hubo mucho amor, mucho cariño”.

Paola Dalay cuenta cómo conoció a César Romo

Por otra parte, Paola Dalay habló sobre cómo es que conoció al futbolista César Romo, a quien está conociendo tras terminar su romane con José Eduardo Derbez.

“Lo conocí por una amiga, lo conocí ya que había terminado mi relación con José Eduardo. No tenemos una relación, estamos saliendo, nos estamos conociendo. Es una persona increíble, me gusta su manera de penar, su forma de ser, tiene cosas muy buenas”.

Captura de pantalla

La influencer negó que su hija ya conviva con César Romo, pero en caso de que eso suceda lo hará saber.

“Ahorita César no conoce a Tessa, obviamente me estoy fijando en eso y lo principal es que mi hija esté bien y yo esté bien. Ya les contaré cuando se conozcan”.

Finalmente, Paola explicó que su hija ya vive con ella después de declarar que por un tiempo la niña vivió con José Eduardo Derbez porque se había mudado y estaba afinando los últimos detalles de su nuevo departamento.

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La influencer también destacó que no tiene problema de que en un futuro su hija conviva con la nueva pareja de José Eduardo Derbez, cuando el actor tenga alguna y expresó que está a favor de que la pequeña conviva con la familia del actor.