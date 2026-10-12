“¡Me viene valiendo toneladas...!”: Victoria Ruffo arremete contra Eugenio Derbez y lo compara con José Eduardo

Victoria Ruffo volvió a dar de qué hablar al hablar sin filtros sobre Eugenio Derbez, su expareja y padre de su hijo José Eduardo. La actriz dejó claro que las actividades y declaraciones del comediante no son algo que le quite el sueño, aunque aprovechó la oportunidad para hacer una comparación entre la manera en que él ejerció la paternidad y la relación que actualmente mantiene su hijo con su pequeña Tessa.

Victoria Ruffo responde si le molesta que le pregunten por Eugenio Derbez

Durante un encuentro con la prensa, la protagonista de telenovelas respondió con contundencia cuando le preguntaron si le incomoda que los reporteros sigan cuestionándola sobre Eugenio, con quien protagonizó una mediática historia sentimental que, con el paso de los años, ha seguido generando interés.

La protagonista de telenovelas dejó claro que no está pendiente de lo que hace o dice Eugenio Derbez, aunque la prensa continúa preguntándole por su expareja. IG

Sinceramente es algo de las 30 mil cosas que me vienen valiendo toneladas”, declaró ante los medios de comunicación.

La actriz añadió que no está pendiente de lo que hace o deja de hacer su expareja, aunque entiende que los medios continúen preguntándole por él.

Qué hagan o qué no hagan, qué digan o qué no digan, es algo que no me importa, pero vienen y me preguntan”, comentó.

Victoria Ruffo compara la paternidad de Eugenio Derbez con la de José Eduardo

Aunque Victoria aseguró que no le interesa mantenerse al tanto de la vida de Eugenio Derbez, sí hizo una observación sobre las diferencias que percibe entre la paternidad del actor y la de su hijo.

La actriz destacó la cercanía que su hijo mantiene con Tessa, su pequeña hija, y recordó que durante la infancia de José Eduardo deseaba que su padre estuviera más presente. FB Mucite Teacuerdasdeayer

La intérprete se refirió a la cercanía que José Eduardo tiene con su hija Tessa, fruto de su relación con Paola Dalay. El conductor y actor ha compartido esta nueva etapa de su vida familiar y, en ocasiones, lleva a la pequeña consigo a algunos de sus compromisos laborales.

Al ver esta dinámica, Ruffo recordó que durante la infancia de José Eduardo le habría gustado que su padre compartiera más tiempo con él, incluso mientras trabajaba.

¿Ves qué bonito es? Lástima que él no tuvo papá, ¿verdad?, que se lo llevara a trabajar”, expresó la actriz, en una referencia directa a la relación entre Eugenio y su hijo.

Victoria Ruffo recordó la ausencia de Eugenio Derbez en la infancia de José Eduardo. IG

Cuando una reportera le preguntó si ella habría permitido que José Eduardo acompañara a su padre durante sus jornadas de trabajo, Victoria respondió afirmativamente y recordó que esa era precisamente una de las cosas que habría deseado para su hijo.

Sí, de eso pedía yo mi limosna, de que estuviera, porque no estaba, estaba cuando se acordaba que existía”, declaró.

La actriz reconoció que habría querido que el comediante compartiera más tiempo con su hijo y lo llevara consigo a sus compromisos laborales, como ahora hace José Eduardo con Tessa. FB Mucite Teacuerdasdeayer

La actriz también reconoció que Eugenio tenía compromisos profesionales, pero dejó claro que, desde su perspectiva, eso no compensaba la ausencia que ella percibía durante la crianza de José Eduardo.

Y está bien porque estaba trabajando, pero ahí tienes a José Eduardo, se llevó a su nena”, agregó.

Así fue el encuentro de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez por el nacimiento de Tessa

Más allá de sus declaraciones sobre la paternidad, Victoria Ruffo también recordó el encuentro que tuvo con Eugenio Derbez en el hospital cuando nació su nieta Tessa, hija de José Eduardo y Paola Dalay.

A pesar de las diferencias que han marcado la historia de la expareja, la actriz describió aquella convivencia como un momento tranquilo y cordial, en el que la prioridad fue acompañar a su hijo durante una etapa importante de su vida.

La actriz recordó que, durante el nacimiento de su nieta, convivieron en el hospital junto a Omar Fayad y Alessandra Rosaldo, en un ambiente familiar que describió como cordial. IG jose_eduardo92

Un ambiente muy padre porque además fue un momento muy importante en la vida de mi hijo”, relató.

Según explicó, Eugenio conversó principalmente con Omar Fayad, esposo de Victoria, mientras ella compartía tiempo con Alessandra Rosaldo, actual esposa del comediante.

Estuvimos en el cuarto, platicó más con mi marido, Eugenio, con mi marido, con Omar, que conmigo. Estaban felices, platique y platique, come y come”, recordó entre risas.

La actriz añadió que ella y Alessandra también pudieron convivir con tranquilidad. “Yo estuve platicando con Alessandra. Estuvimos todos en paz, cordiales”, aseguró.

¿Cómo se llevan Victoria Ruffo y Eugenio Derbez actualmente?

El nacimiento de Tessa reunió a distintas partes de la familia en un momento significativo para José Eduardo.

La actriz aseguró que las decisiones de su expareja no son un tema que le preocupe y explicó que suele hablar de él porque los reporteros insisten en preguntarle. Foto: Cuartoscuro

Aunque las declaraciones de Victoria vuelven a poner sobre la mesa las diferencias que ha expresado acerca de la crianza de su hijo, también dejan ver que es posible coincidir en celebraciones familiares sin que los desencuentros del pasado dominen la convivencia.

Mientras José Eduardo disfruta de su faceta como papá, Victoria parece encontrar en esa relación una oportunidad para señalar aquello que, desde su experiencia, le habría gustado que fuera diferente durante la infancia de su hijo.

Y aunque insiste en que Eugenio no es un tema que le interese, sus respuestas siguen despertando curiosidad sobre una de las historias familiares más comentadas del espectáculo mexicano.