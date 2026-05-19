¿Arcángel se disculpó?; cantante reacciona a críticas por defender la Conquista 

Arcángel desató la furia de varias personas en redes sociales después de las declaraciones que hizo durante un concierto en Madrid sobre la Conquista española. Sus palabras generaron molestia entre miles de usuarios en América Latina, quienes consideraron que el cantante minimizó el sufrimiento de los pueblos originarios y defendió un episodio histórico marcado por la violencia.

La controversia comenzó tras su presentación del pasado 11 de mayo en la Movistar Arena de Madrid, España. Mientras hablaba ante el público, el artista puertorriqueño compartió un mensaje sobre la relación histórica entre España y América Latina, algo que rápidamente se viralizó en internet y provocó críticas.

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Las declaraciones de Arcángel en Madrid desataron la polémica

En pleno concierto, el reguetonero expresó unas palabras que fueron tomadas como una defensa directa de la Conquista española. El comentario causó indignación entre usuarios de redes sociales y figuras públicas de distintos países latinoamericanos.

“Orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz. Porque nosotros éramos indios. Llegaron esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer”, dijo el cantante ante el público español.

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La frase fue señalada por muchas personas como ofensiva, especialmente porque consideraron que dejó de lado la violencia, el sometimiento y las pérdidas culturales que sufrieron las comunidades indígenas durante ese periodo histórico.

Las críticas aumentaron cuando Arcángel habló sobre las personas que consideran que España debería pedir perdón por los abusos cometidos durante la Conquista. El artista defendió la herencia cultural y educativa que dejó la presencia española en América.

“¿Y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de pu…?”, agregó el reguetonero.

Rauw Alejandro reaccionó tras la controversia

La discusión llegó a otros artistas del género urbano. Horas después de que se viralizaran las palabras de Arcángel, el cantante Rauw Alejandro publicó un mensaje en X que fue interpretado como una respuesta indirecta a la polémica.

“El intercambio cultural entre pueblos pudo haberse construido sin sangre, sin esclavitud y sin borrar identidades ni creencias. Pero así no fue, y eso no se olvida”.

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Arcángel aclara sus palabras, pero no ofrece disculpas

Después de varios días de críticas, Arcángel decidió pronunciarse mediante una historia publicada en Instagram el pasado 18 de mayo. Sin embargo, el artista dejó claro que no estaba ofreciendo disculpas, sino explicando la intención detrás de su mensaje.

“Desde lo más profundo de mi corazón, a quien pueda interesar: Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios”, escribió.

El cantante también aseguró que siente cariño tanto por América Latina como por España, señalando que ambas regiones forman parte de la historia y cultura compartida.

“Amo Latinoamérica y también amo España porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy. Pero reconocer eso no significa ignorar el dolor y las heridas históricas que existieron. Creo que podemos entender las dos cosas: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas”.

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Para cerrar su mensaje, Arcángel insistió en que sus comentarios no buscaban generar división.

“Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división”.

PJG