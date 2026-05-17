¿Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7?

La cocina más famosa de México está que arde, pues la edición 2026 de MasterChef promete mucho, al ser la primera vez en el mundo que estará en vivo las 24 horas. Pero, ¿quiénes formarán parte de esta competencia? Aquí te los presentamos.

Durante los últimos días conocimos más acerca de la dinámica de MasterChef 24/7. Así fue como descubrimos que, al ser un reality show, los participantes vivirán juntos, con la diferencia de que no tendrán mucho tiempo libre para chismes y polémicas.

Dentro de la casa-escuela, los 22 cocineros contarán con clases impartidas por chefs del nivel de Édga Núñez, Lili Cuéllar, Isabel Carvajal y Diego Niño. Asimismo, se dio a conocer que el chef Herrera, Zahie Téllez y Pocho Cadena, serían nuevamente los jueces.

Sin embargo, lo que era un misterio hasta el estreno de MasterChef 24/7, eran los participantes. De entre miles, 30 fueron seleccionados y este domingo se enfrentaron en la cocina para ganarse un lugar en la competencia.

La lista oficial de los participantes de MasterChef 24/7

Javier Lara

María del Carmen Ramos

Nahieli Jácome

Ricardo Hernández

Luis Ramos

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Michelle Malacara

Jazmín Bernal

Camila Souza

Daniela Parra

Ángel Villamar Carrillo (Antrax)

Emmanuel Chiang

Arturo López Santillán

Alberto Palomino (Ramahá)

Ixdit Vega

Lourdes (Lula)

Claudia Ruíz

Lancer

Diego

Julio

¿Quiénes quedaron fuera de MasterChef 24/7?

Leticia, la primera eliminada, una mujer jubilada que presentó un bistec entomatado que dejó sin palabras a Poncho Cadena, perdiendo la oportunidad de formar parte de este reality.

Julia, una bailarina prehispánica que sorprendió al hacer una ofrenda al inicio del programa, pero cuyo plato de hongos no estuvo a la altura de MasterChef, convirtiéndose en la segunda eliminada.

Hugo, el bistec chato de este participante, no alcanzó las expectativas de la chef Zahie, quien no consideró muy picante, además de ir acompañado de unos frijoles salados.

Jean, formó parte del primer grupo y ganó una segunda oportunidad. Sin embargo, su plato no fue lo suficientemente bueno para ganarle el delantal blanco, pues la carne estaba seca y la salsa falta de fuerza.

Ramón. Este nutriólogo y entrenador fitness, decepcionó a la chef Zahie al presentarle un plato muy salado, prácticamente incomible. Aunque él aseguró que no estaba mal, la juez no pensó igual.

Estefanía. Esta participante fue la última eliminada de la primera gala, luego de un error de los jueces que confundieron su nombre al mencionar a los ganadores del delantal blanco, para después decir que estaba eliminada.

¿Cómo viste a la selección de participantes de MasterChef 24/7? Desde este momento comienza la competencia. Elige a tu favorito y síguelo todo el día para ver su evolución, además de no perder oportunidad de apoyarlo con tu voto cuando sea posible.