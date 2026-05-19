¿Qué pasó con Ginny Weasley? Actriz abandona la serie de Harry Potter de HBO

Muchos fans del mundo de Harry Potter esperan con ansias el estreno de la nueva serie, uno de los proyectos más esperados por los seguidores de la saga. Sin embargo, la producción ya enfrenta un inesperado cambio: la actriz que interpretaría a Ginny Weasley dejó el proyecto.

La actriz Gracie Cochrane decidió retirarse de la serie, por lo que la producción tendrá que volver a buscar a quien dará vida a la hermana menor de los Weasley en la adaptación de HBO.

Gracie Cochrane deja la serie de Harry Potter

De acuerdo con Deadline, la actriz tomó la decisión de abandonar el proyecto, aunque reconoció que fue una decisión complicada.

Además, en un comunicado relacionado, se destacó que el tiempo de Gracie dentro de la serie fue maravilloso y que la actriz está agradecida con la producción por la oportunidad de haber trabajado juntos.

Aunque no se han revelado las razones exactas de su salida, todo apunta a que podría deberse a nuevos proyectos profesionales. Incluso, también se mencionó que la joven actriz “está emocionada por las oportunidades que le depara el futuro”.

Así eran los nuevos Weasley para la serie de HBO

Cabe recordar que el pasado agosto el actor Alastair Stout, quien interpretará a Ron, compartió algunas imágenes junto a quienes interpretarían a la familia Weasley en la nueva serie de HBO.

En la publicación se presentaba a los actores que formarían parte de la famosa familia mágica: Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley y Gracie Cochrane como Ginny Weasley en la serie original de HBO basada en Harry Potter.

Producción buscará a una nueva Ginny Weasley

La noticia tomó por sorpresa a muchos fans del mundo mágico, especialmente porque Ginny es uno de los personajes más queridos de la saga.

Ahora, la producción tendrá la tarea de encontrar a una nueva actriz para interpretar al personaje en las siguientes temporadas. Esto cobra relevancia porque, siguiendo la historia de los libros, Ginny tiene una participación mucho más importante en Harry Potter y la cámara secreta.

Por ello, muchos seguidores ya se preguntan quién será la nueva actriz que tomará el papel dentro de la esperada adaptación televisiva.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Harry Potter?

La nueva serie de Harry Potter es uno de los estrenos más esperados por los fans y tiene previsto llegar el 25 de diciembre de 2026.

La historia comenzará con Harry Potter y la piedra filosofal, dando inicio nuevamente a las aventuras del joven mago en Hogwarts. Además, HBO ha adelantado que la producción buscará ser mucho más fiel a los libros originales.

Sin duda, aunque el personaje de Ginny Weasley cambiará de actriz en la segunda temporada, los fans esperan conectar con el nuevo elenco y revivir la magia de una de las sagas más exitosas de todos los tiempos.