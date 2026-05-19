Daniela Parra muestra en MasterChef el amuleto que le hizo Héctor Parra desde prisión

Daniela Parra protagonizó uno de los momentos más emotivos en el arranque de MasterChef 24/7 al revelar el significado del amuleto que llevó a su estación de cocina. La joven participante apareció en el reality con una pequeña figura de tamal hecha por su padre, el actor Héctor Parra, desde el reclusorio donde permanece actualmente.

A lo largo de los últimos años, Daniela ha compartido públicamente parte del proceso que vive junto a su familia tras la situación legal de su padre. Además de defenderlo constantemente, también emprendió un negocio de tamales artesanales para apoyar con los gastos legales.

Daniela Parra

El amuleto que Héctor Parra hizo para Daniela Parra desde prisión

Durante el primer reto de MasterChef 24/7, Daniela Parra decidió cocinar una receta inspirada en una integrante de su familia. Aunque muchos esperaban verla preparar tamales, la creadora de contenido eligió otro platillo para presentarse ante los chefs.

Sin embargo, el detalle que terminó robándose las miradas no fue precisamente la comida, sino el pequeño amuleto colocado junto a su espacio de trabajo.

Especial

El chef Poncho Cadena fue quien primero se interesó en la figura y le preguntó directamente qué representaba. Daniela respondió sin dudar y explicó el significado que tiene para ella.

“Es un tamalito que me hizo mi papá, es mi amuleto de la suerte… representa a él, a mis amigos, a mi familia, a mi negocio”.

Daniela Parra dedica emotivo mensaje a su padre en MasterChef 24/7

Más adelante, la chef Zahie Téllez volvió a tocar el tema al preguntarle si el amuleto estaba relacionado con Héctor Parra. Daniela confirmó la historia y aprovechó las cámaras del programa para enviarle un mensaje a su padre.

“Mi papá me hizo esto en el reclusorio... me recuerda que él está conmigo todo el tiempo y los tamalitos que son mi negocio. Y si está viéndome: ‘pa’ te amo, te mando todos los besos del mundo y esto hago por ti también’”.

Captura de pantalla

Las palabras de Daniela provocaron aplausos entre varios de sus compañeros, quienes reaccionaron al momento emocional que se vivió durante la gala. Al finalizar el reto, la participante también dedicó formalmente su platillo a su padre.

El amuleto tomó todavía más relevancia porque desde el inicio del programa Daniela dejó claro que representa una motivación importante dentro de la competencia.

Daniela Parra habla sobre su familia dentro del reality

Más adelante, ya dentro de la convivencia en la casa de MasterChef, una de las participantes le preguntó a Daniela sobre su familia sin conocer a detalle su historia.

“Mi mamá vive en Chihuahua y mi papá en Iztapalapa, en el reclusorio... luego les platico ese chisme. Pero todo bien, me llevo súper bien (con ellos) de que hija única... de mis papás”.

También comentó que tanto su madre como su padre tienen hijos con otras parejas, aunque ella mantiene buena relación con ambos.

PJG