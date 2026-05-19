The Mandalorian and Grogu: ¿qué pasó en la temporada 3 y se conecta con la película?

El regreso de Din Djarin y Grogu ya no será en Disney+, sino en la pantalla grande. Pero antes de entrar al cine para ver The Mandalorian and Grogu, hay algo importante que muchos fans necesitan saber y es que la película continúa directamente varios eventos que quedaron abiertos en la temporada 3 de la serie.

Aunque Disney presentó el proyecto como una nueva aventura dentro de Star Wars, la realidad es que funciona como el siguiente paso en la historia que comenzó en streaming.

Y sí, eso incluye el destino de Mandalore, la caída de Moff Gideon, la nueva vida de Grogu y hasta los movimientos de los restos del Imperio.

Por eso, si han pasado meses desde que viste la tercera temporada o apenas recuerdas cómo terminó, aquí va el resumen clave para entender por qué la película arranca exactamente donde la serie dejó las cosas.

The Mandalorian (Pedro Pascal) in Lucasfilm's THE MANDALORIAN AND GROGU. Photo courtesy of Lucasfilm. © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved. Lucasfilm Ltd

La batalla contra Moff Gideon cambió todo

La tercera temporada cerró con una guerra total dentro de Mandalore. Después de años dispersos y enfrentados entre ellos mismos, los mandalorianos finalmente se unieron para recuperar su planeta.

Del otro lado estaba Moff Gideon, quien había construido una base secreta en Mandalore mientras desarrollaba nuevos experimentos ligados al beskar y la clonación. Su idea iba mucho más allá de controlar territorios: quería crear versiones de sí mismo mejoradas y capaces de usar la Fuerza.

Durante los últimos episodios, Din Djarin fue capturado, Paz Vizsla murió enfrentándose a los guardias pretorianos y Grogu terminó involucrándose directamente en el combate. El cierre prácticamente reunió todos los elementos que la serie había construido desde la primera temporada.

La batalla terminó cuando Axe Woves estrelló un crucero imperial sobre la base de Gideon. La explosión destruyó gran parte del complejo y dejó al villano atrapado entre el fuego mientras Din, Grogu y Bo-Katan escapaban.

Aunque la escena parecía marcar el final definitivo de Gideon, nunca mostraron claramente su cuerpo. Y tratándose de Star Wars, eso siempre deja espacio para dudas.

(L-R) Mandalorian (Pedro Pascal) and Grogu in Lucasfilm's THE MANDALORIAN AND GROGU. Photo by Francois Duhamel. © 2025 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved. LUCASFILM LTD.

The Mandalorian and Grogu retomará la nueva vida de Din y Grogu

Uno de los cambios más importantes del final de temporada fue la relación entre los protagonistas. Grogu dejó oficialmente de ser solo el pequeño acompañante de Din Djarin y pasó a convertirse en su hijo adoptivo dentro de la tradición mandaloriana. Incluso su nombre cambió oficialmente a Din Grogu.

Después de recuperar Mandalore, Din tomó distancia de la reconstrucción del planeta liderada por Bo-Katan y decidió instalarse junto a Grogu en Nevarro. Ahí ambos comenzaron una vida más tranquila, aunque lejos de abandonar las misiones.

La serie dejó claro que Din trabajaría ahora para la Nueva República persiguiendo remanentes imperiales. Ese punto parece ser justamente el arranque de The Mandalorian and Grogu.

Por lo que se sabe hasta ahora, la película seguirá a ambos personajes en nuevas misiones mientras continúan enfrentando amenazas relacionadas con el Imperio que todavía siguen activas en distintos rincones de la galaxia.

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El Imperio sigue presente después de la serie

Aunque la temporada 3 terminó con la derrota de Gideon, la serie dejó claro que el Imperio nunca desapareció del todo.

Durante varios episodios apareció el llamado Consejo en la Sombra, un grupo formado por altos mandos imperiales que seguían operando en secreto después de la caída del emperador Palpatine.

Ahí también comenzaron a aparecer pistas importantes sobre la clonación y los experimentos que más adelante conectarían con la Primera Orden y personajes como Snoke.

La película podría ampliar mucho más ese conflicto. Especialmente porque ahora Din Djarin trabaja directamente rastreando células imperiales para la Nueva República.

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The Mandalorian and Grogu será prácticamente una temporada 4 en cine

Gran parte de los fans describen la película como una “temporada 4 convertida en cine”.

La historia no parte desde cero ni reinicia personajes. Retoma directamente la relación entre Din y Grogu, el nuevo rol de la Nueva República, la amenaza imperial y el renacimiento mandaloriano.

También será la primera vez que estos personajes lleguen oficialmente a salas de cine después de convertirse en uno de los mayores éxitos de Disney+ dentro del universo de Star Wars.

Así que si piensas ver The Mandalorian and Grogu, probablemente lo mejor sea entrar recordando que la película no busca explicar otra vez quiénes son Din y Grogu. La historia da por hecho que ya acompañaste todo el viaje que ambos construyeron durante las tres temporadas de la serie.