El error de los jueces en MasterChef que encendió las redes sociales

El inicio de MasterChef 24/7 tenía a todos los fans del programa pendientes, pues por fin conoceríamos la nueva dinámica, los retos y, lo más importante: los participantes. Sin embargo, al final del programa los jueces cometieron un error que para las redes fue imperdonable.

La primera gala de MasterChef 2026 transcurrió con mucha emoción. En este capítulo se eligieron a los 22 participantes que competirán por el título y el premio de 2 millones de pesos mexicanos.

Para elegir a los ganadores, los 30 preseleccionados se dividieron en grupos de 10. De esta forma, tuvieron la oportunidad de cocinar sus mejores platos a los chefs; en cada ronda, 4 fueron elegidos para entrar a la casa-escuela.

Al final de los tres enfrentamientos, Nash, Javier, Ricardo, María, Carmen, Flor, Luis, Michelle, Jazmín, Camila, Antrax y Daniela, lograron obtener el delantal blanco, quedando 10 lugares. Fue aquí donde ocurrió el error que muchos señalaron como “arreglado”.

Poncho Cadena se equivoca al nombrar a seleccionados de MasterChef

Los participantes que no fueron seleccionados ni eliminados durante la competencia de grupo, quedaron en reserva para poder ser elegidos al final. De esta forma, Emmanuel, Arturo, Ramahá, Ixdit, Lula y Claudia fueron los primeros en tener su delantal blanco.

Posteriormente, eliminaron a Ramón y Jean, quedando Lancer, Diego, Julio, Estefanía, Fernanda, José y Pablo. Fue aquí donde Poncho Cadena cometió un error: nombró a Michelle, Lancer, Diego y Julio para entrar a la casa.

Sin embargo, no había ninguna Michelle, ya que ella había pasado en las primeras rondas, lo que hizo creer que se trataba de Estefanía. Sin embargo, le avisaron al juez por el apuntador que no era ella.

Lamentablemente, Estefanía terminó eliminada, desatando las críticas de los seguidores en redes sociales, quienes lo consideraron una falta de respeto, al tiempo que aparecieron diferentes teorías.

Al final, quedó un lugar disponible en la casa, el cual sería determinado por los votos del público y anunciado este lunes a las 8:30 de la noche. La competencia está entre Fernanda, José y Pablo.

Usuarios de redes sociales molestos ante el error de los jueces en MasterChef

Después de este incómodo momento, las redes sociales encendieron las alarmas. Desde comentarios molestos hasta otras teorías que apuntaban a que todo estaba arreglado y “seguramente ya se sabía quién ganaría”. Aquí algunos de los mensajes:

“Quién es Michelle, jajaja, era mejor Estefanía que Lancer”.

“Fue una gatada lo que le hicieron a Estef”.

“Tal vez Michell es la ganadora y al final saldrá”.

“Ya tenían su lista, jajaja”.

“Todo lo decide producción, ¿entonces para que están los chefs?”.

“¡Qué fraude! Fue muy notorio que ya tenían la lista de los que iban a entrar, a lo mejor ya hasta tienen el ganador. ¿Qué no se supone que los chefs deciden por la manera en que cocinan los participantes? Antes me gustaba el programa, ¡qué decepción!”

“Jajaja, hasta los productores se equivocan ni se saben los nombres de los participantes”.

“Por un momento creía que en realidad sí eran seleccionados por los platillos, hasta que se vio que les estaban pasando los nombres por el chícharo. ¡Qué fraude para Fernanda, José y Estefanía!”.

“Bueno con este error horrendo solo evidenciaron que los concursantes los escoge la producción y no los chefs, bye”.

¿Tú qué opinas del error de los chefs en la gala de MasterChef? Al final de cuentas, no podemos dejar de lado que se trata de un programa en vivo y, entre 30 participantes, no sería raro que algún nombre se confundiera.