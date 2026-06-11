¿Quién es Fabio Agostini? Ganador de La Casa de los Famosos

Tras 115 días de convivencia, estrategias y desafíos, Fabio Agostini se convirtió en el ganador de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos”. El modelo y figura de realities logró imponerse en la gran final del programa de Telemundo y se llevó el premio principal de 200 mil dólares.

La segunda posición fue para Celinee Santos, modelo y Miss República Dominicana Universe 2024, quien obtuvo una recompensa de 100 mil dólares por su destacada participación.

Foto: Instagram fabioagostinifit

El cantante mexicano Luis Coronel, terminó en el tercer puesto, mientras que Josh Martínez ocupó la cuarta posición.

Además, durante la gala final se confirmó que el exitoso reality regresará con una séptima temporada, programada para estrenarse en 2027.

Foto: Facebook Fabio Agostini

Del fútbol a estrella de los realities:

Antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión, Fabio Agostini tenía una meta muy diferente. Nació en Las Palmas de Gran Canaria, España, y durante su juventud estuvo vinculado al fútbol, participando en categorías juveniles relacionadas con el Real Mzadrid.

Sin embargo, una lesión a los 19 años cambió sus planes y lo obligó a buscar nuevos caminos. Fue entonces cuando comenzó a enfocarse en el modelaje, el entrenamiento físico y el mundo fitness, actividades que terminaron impulsando su carrera mediática.

Foto: Instagram fabioagostinifit

Una carrera construida en los realities:

La popularidad de Fabio creció gracias a su participación en distintos programas de competencia en América Latina. Formó parte de producciones como “Calle 7” en Ecuador y "Combate" en Perú, además de participar en varios formatos televisivos en Chile.

Con el paso de los años se consolidó como uno de los rostros más reconocidos del género gracias a su personalidad y su capacidad para generar momentos frente a las cámaras.

Su estilo frontal y su disposición para enfrentar conflictos dentro de los programas le han permitido construir una sólida base de seguidores en distintos países.

Foto: Instagram fabioagostinifit

Una personalidad que no pasa desapercibida:

Durante "La Casa de los Famosos", Fabio dejó claro que no teme expresar lo que piensa, una característica que él mismo ha reconocido públicamente.

El español suele describirse como una persona sociable, extrovertida y sincera, aunque admite que en ocasiones esa honestidad puede traerle problemas.

Esa combinación de carisma, experiencia en realities y espíritu competitivo terminó conquistando al público y llevándolo a convertirse en el ganador de la sexta temporada del programa.