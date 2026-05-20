¿Quién es la banda que más se ha presentado en el Corona Capital?

El Corona Capital 2026 no solo confirmó una nueva edición encabezada por Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes; también reabrió una pregunta para los seguidores más constantes del festival: ¿qué banda ha venido más veces al Corona Capital? La respuesta, al revisar los carteles históricos del festival, apunta a dos nombres que resumen parte del ADN indie y alternativo con el que el encuentro musical se ha construido desde 2010: The Kooks y Two Door Cinema Club.

Ambas agrupaciones aparecen como las más repetidas dentro de los carteles revisados del Corona Capital. The Kooks suma apariciones en 2014, 2018, 2021, 2022 y 2026, mientras que Two Door Cinema Club figura en 2010, 2017, 2019, 2022 y 2023. Sin embargo, la estadística tiene un matiz importante: una cosa es aparecer en el cartel y otra haber tocado efectivamente, ya que Two Door Cinema Club canceló su presentación de 2022 junto con Brian Wilson.

The Kooks, una banda de casa para el Corona Capital

Con su regreso anunciado para Corona Capital 2026, The Kooks se coloca como una de las agrupaciones más constantes en la historia del festival. La banda británica forma parte del cartel del viernes 20 de noviembre, día encabezado por Gorillaz y que también incluye a Mumford & Sons, Daniel Caesar y James Blake.

Su presencia no es casual dentro de la historia del festival. The Kooks pertenece a una generación de bandas británicas que marcaron el sonido indie de los años dos mil y que, con el paso del tiempo, se volvió una presencia familiar en festivales latinoamericanos.

A diferencia de otros artistas que han regresado después de largos periodos, The Kooks ha tenido una presencia relativamente constante en distintas etapas del festival: estuvo en la edición de 2014, volvió en 2018, apareció de nuevo en 2021 y 2022, y ahora forma parte de la programación de 2026.

Two Door Cinema Club, el otro gran recurrente

El caso de Two Door Cinema Club es igual de importante para entender la historia del Corona Capital. La banda aparece desde la primera edición, en 2010, cuando el festival todavía era de un solo día y tenía un perfil mucho más compacto. Después volvió a figurar en los carteles de 2017, 2019, 2022 y 2023.

Su nombre está ligado a una de las etapas más reconocibles del festival: la del indie bailable, los sintetizadores, las guitarras rápidas y los coros que dominaron buena parte de la programación alternativa de la década pasada.

En ese sentido, Two Door Cinema Club no solo aparece varias veces en los carteles; también representa un tipo de sonido que ayudó a definir al Corona Capital frente a otros festivales masivos en México.

TWO DOOR CINEMA CLUB

Para contar presentaciones efectivas hay que separar su aparición de 2022. Ese año, la banda fue anunciada originalmente, pero posteriormente salió del line up. La cancelación fue informada junto con la baja de Brian Wilson, por lo que su número de presentaciones realizadas queda por debajo de sus apariciones en cartel.

Las bandas que se han presentado en el Corona Capital

Detrás de The Kooks y Two Door Cinema Club aparece otro grupo de artistas que también han construido una relación frecuente con el festival. Entre ellos están The Strokes, The xx, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, New Order y St. Vincent, todos con al menos tres apariciones en los carteles revisados.

En 2026, The Strokes volverá como uno de los actos principales del domingo 22 de noviembre, junto con The xx, Lola Young, Lil Yachty y BUNT. (In The Round). Su regreso conecta la edición nueva con una etapa temprana del festival, ya que la banda neoyorquina también formó parte del cartel de 2011 y regresó en 2019.

The xx también suma un regreso relevante: después de haber aparecido en ediciones anteriores, la agrupación británica vuelve al cartel de 2026, lo que refuerza la carga nostálgica de esta edición. Junto a ellos, The Kooks funciona como otro puente entre el Corona Capital de los primeros años y su versión actual, más grande, de tres días y con una programación que mezcla rock, pop, electrónica, indie y nuevos nombres internacionales.

bgpa