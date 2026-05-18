Lola Young vuelve al Corona Capital tras cancelar su show en 2025

Entre los nombres que más llaman la atención en el cartel del Corona Capital 2026 aparece Lola Young, cantante británica que llegará a la Ciudad de México después de haber cancelado su participación en la edición anterior del festival.

La intérprete de Messy forma parte de la programación del domingo 22 de noviembre de 2026, jornada encabezada por The Strokes, The xx, Lil Yachty y otros actos que completan el cierre del festival en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Su aparición en el cartel no solo destaca por el momento de popularidad que vive, sino también por el antecedente inmediato de su cancelación en 2025.

¿Por qué Lola Young canceló su presentación en 2025?

Lola Young estaba contemplada para presentarse en el Corona Capital 2025, pero canceló ese y otros compromisos después de pausar sus actividades en vivo por motivos de salud. La decisión llegó tras un episodio ocurrido en septiembre de 2025, cuando la cantante se desmayó durante su presentación en el festival All Things Go, realizado en Nueva York.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Young fue atendida después del incidente y posteriormente comunicó a sus seguidores que se encontraba bien. Sin embargo, días después anunció que necesitaba alejarse temporalmente de los escenarios y cancelar sus próximas presentaciones para enfocarse en su recuperación.

La cancelación alcanzó fechas programadas en distintos festivales y conciertos, incluido el Corona Capital. En ese momento, la noticia generó sorpresa entre sus seguidores, pues Lola Young atravesaba una etapa de crecimiento internacional gracias al impacto de Messy, canción que la colocó en la conversación pop global y que se volvió una de sus piezas más reconocidas.

Lola Young regresa al festival en 2026

Ahora, su nombre vuelve a aparecer en el cartel del Corona Capital 2026, lo que convierte su presentación en una especie de regreso pendiente para el público mexicano. A diferencia de otros artistas del line up, su participación tiene un antecedente reciente que puede despertar curiosidad entre quienes esperaban verla el año pasado.

Su show también llega en un momento clave para su carrera. Aunque muchas audiencias la identifican por Messy, Lola Young no apareció de la nada: antes de su explosión viral ya había construido una trayectoria dentro del pop alternativo británico, con una voz rasposa, letras directas y una imagen alejada del molde más pulido de la industria.

Un regreso con expectativa para sus fans

La presencia de Lola Young en el festival también ocurre en una jornada fuerte para el público indie y alternativo. El domingo del Corona Capital incluye a The Strokes, The xx, Lil Yachty, The Black Crowes, Johnny Marr, Loyle Carner, Purity Ring, Santigold y Tricky, entre otros nombres.

El Corona Capital 2026 se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La preventa Banamex está programada para el 26 de mayo a las 14:00 horas, de acuerdo con el cartel oficial del festival.