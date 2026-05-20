Revelan tráiler y fecha de estreno de la docuserie de Michael Jackson en Netflix

La plataforma de streaming Netflix destapó el tráiler oficial y la fecha de estreno de la docuserie Michael Jackson: El Veredicto, una producción diseñada para investigar la etapa más oscura en la carrera y vida personal del aclamado Rey del Pop.

La obra audiovisual ataca directamente el historial en los tribunales del intérprete. El material responde de forma frontal a las duras críticas de millones de espectadores que reprocharon la omisión de las acusaciones por abuso sexual infantil en la reciente película biográfica del artista estadounidense.

Póster promocional de Michael Jackson: El Veredicto. Foto: Netflix

EL TRÁILER OFICIAL Y LA DISECCIÓN DEL JUICIO EN NETFLIX

El primer adelanto en video exhibe la estructura de una investigación profunda dividida estratégicamente en tres capítulos. El proyecto reúne testimonios recientes e inéditos de figuras clave que participaron frente a los estrados, ofreciendo nuevos ángulos para que la audiencia evalúe los expedientes originales.

La narrativa visual integra horas ininterrumpidas de grabaciones de archivo histórico. Los directores exponen la agresiva cobertura que los medios de comunicación desplegaron en aquel momento, buscando diseccionar por completo el litigio penal y la presión mediática ejercida sobre el astro de la música.

El desarrollo de la serie documental analiza la fractura definitiva en la imagen pública del ídolo. Los productores prometen un escrutinio clínico sobre el impacto de su legado, contrastando sus ventas millonarias de discos con la severidad de los múltiples señalamientos en su contra.

El tráiler resucita el circo mediático orquestado a las afueras del recinto judicial en California. Las cámaras documentaron los días donde el músico salía de las extenuantes audiencias, trepaba al toldo de su camioneta, saludaba a las multitudes y ejecutaba sus pasos de baile frente a los lentes de la prensa.

Michael Jackson durante un concierto en Moscú. REUTERS

LOS CARGOS LEGALES Y LA FECHA ESTRENO DE LA DOCUSERIE

El proceso legal paralizó a la industria del entretenimiento durante cuatro meses ininterrumpidos. En el mes de junio de 2005, un jurado declaró al cantante, entonces de 46 años de edad, totalmente inocente de los 10 cargos penales presentados de manera formal por el equipo de la fiscalía.

El expediente criminal detallaba una lista de acusaciones severas que amenazaban con encarcelar al ícono mundial. Las autoridades norteamericanas imputaron delitos concretos por abuso sexual de menores y suministro de bebidas alcohólicas a infantes dentro de las instalaciones de la propiedad conocida como Neverland.

Michael Jackson dando show durante un concierto. REUTERS

La carpeta de investigación incluyó señalamientos adicionales de alta gravedad para engrosar el caso. La parte acusadora intentó comprobar ante el juez la participación del afamado vocalista en actos coordinados de conspiración para cometer secuestro, tácticas de extorsión y privación ilegal de la libertad.

La docuserie Michael Jackson: El Veredicto aterrizará en las pantallas a nivel mundial el próximo 3 de junio. La audiencia global tendrá la oportunidad de emitir una nueva sentencia social tras visualizar los episodios de este documental, disponible exclusivamente en el catálogo de Netflix.